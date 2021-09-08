Uraz Kaygılaroğlu ile Damla Sönmez Gelişmesi Magazini Çalkaladı!

Uraz Kaygılaroğlu ve Damla Sönmez hakkında öğrenilen güzel haber oyuncuların hayranlarını mutlu etti. İkilinin aynı projede bir araya geldiği bilgisine ulaşılırken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. İki ünlü ismin bir film ya da dizi için değil bir müzik projesinde yer alacak olması ise dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. İşte Uraz Kaygılaroğlu ve Damla Sönmez'in bir araya geleceği proje hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler...

Oyuncuların bulunacağı müzik şöleni tüyleri diken diken etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Damla Sönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ceylan Ertem ve Demet Sağıroğlu ile birlikte Murathan Mungan şarkıları tekrardan hayat bulacak. Konserin 23 Eylül tarihinde Turkcell Vadi’de gerçekleştirileceği birisi ulaşılırken Alper Kömürcü’nün ise müzik direktörlüğünü üstlendiği açıklandı.

Rol aldıkları projeler ile büyük başarılara imza atan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan iki ünlü isim konser için provalara başladı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncu Damla Sönmez, konser hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve gerçek mesleğinin şarkı söylemek olmaması sebebi ile çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Böylesine önemli isimler ile sahne alacağı için büyük bir gurur yaşadığını ifade eden başarılı oyuncu Damla Sönmez, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Kendisi gibi oyuncu olan Damla Sönmez'in yanı sıra ünlü isim Uraz Kaygılaroğlu da konser hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı ve merak edilenleri yanıtladı. Ünlü oyuncu, eş dost ortamında şarkı söylediğini fakat bir orkestra ile birlikte sahnede ilk defa şarkı söyleyeceğini anlatırken samimi açıklamalarda bulundu.

Bu sebeple farklı bir heyecan yaşadığını ifade eden ünlü oyuncu, ileride ise bir albüm çalışması yapmayı düşünmediğini aktardı. Uraz Kaygılaroğlu ile bir konserde bir araya gelecek olan başarılı ve yetenekli oyuncu Damla Sönmez de Kaygılaroğlu gibi ileride bir albüm çalışması yapmak hakkında bir düşüncesi olmadığı bilgisini sevenleriyle paylaştı.