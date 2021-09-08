İbrahim Çelikkol’dan Bir Zamanlar Çukurova Açıklaması

Yayınladığı bölümler ile zirvedeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova isimli başarılı televizyon dizisi projesi kısa süre içerisinde yayın hayatına devam edecek. İddialı bir şekilde yeni sezona giriş yapacak olan dizinin oyuncu kadrosuna katılım gösteren İbrahim Çelikkol ise Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat verecek. 9 Eylül 2021 tarihinde yeni sezonun birinci bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan proje, merak içerisinde bekleniyor.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dahil olma süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve her yeni proje başlangıcında olduğu gibi inançlı ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Bir Zamanlar Çukurova'nın izleyici kitlesinin 3 sezondur aşina olduğu bir iş gibi göründüğünü ifade eden oyuncu, hikayenin neye dönüşeceğinin ise önemli olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra hayat verdiği karakterin o durumda etkisinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden başarılı oyuncu, yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Dönem dizisi ile ekranlara geri döneceği hakkında da önemli açıklamalar gerçekleştiren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bu tipte olan dizi çekimi için hikayenin geçtiği zamana bütünüyle hakim olmak gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Diğer taraftan her dönemin değerlerinin de çok farklı olduğunu aktaran yetenekli oyuncu, bu durumu hikaye ve karakterler ile bütünleştirmek gerektiğini söyledi.

Ekibine katıldığı dizinin geçtiği dönem hakkında da bilgi sahibi olduğunu açıklayan oyuncu şu anda o döneme dönmesi gerekse zorluk çekmeyeceğini söyledi. O dönem kostümleri hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü isim, erkeklerin de en az kadınlar kadar şık ve özenli olduğunu anlattı.

Dizide hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteri ile ilgili konuşan ünlü isim, izledikçe karakteri tanıyacağımızı ve seveceğimiz de belirtti. Canlandıracağı rolün sürprizlerle dolu olduğunu da ifade eden İbrahim Çelikkol, Adana'da gerçekleşen dizi ekibine kolay bir şekilde adapte olduğunu da söyledi.