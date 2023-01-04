Ünlü Oyuncu, Baba Dizisinden Sonra Soluğu Aile’de Aldı!

Usta oyuncu Levent Ülgen, Konya'da 1962 yılında dünyaya gelmişti. Bugüne kadar çok farklı projelerde rol alarak güçlü bir oyunculuk performans sergileyen ünlü oyuncu seyirci kitlesi karşısına her rolde çıkmıştı. Ünlü isim izleyici grubunu bazen kızdırmış, bazen güldürmüş ve bazen de üzmüştü. Ancak her performansının altından oldukça başarılı bir şekilde kalkmayı başaran başarılı oyuncu Levent Ülgen dizilerde karakter yaratmak konusunda usta bir şekilde davranarak seyirci ile buluşuyor. Dizi hayranları ünlü oyuncu Levent Ülgen'i son olarak Baba ismini televizyon dizisi projesinde izlemiş ve ünlü oyuncu Levent Ülgen bir dram yapımında oldukça başarılı bir şekilde rol almıştı.

Baba isimli televizyon dizisi oyuncusu Levent Ülgen dizi projesinde dizinin kötü olarak kabul adamlarından birisini canlandırmış ve Selahattin karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü isim dizi senaryosunun 30. bölümünde final yaparak yayın hayatını sonlandırması ile beraber bir projeyi daha oldukça başarılı bir şekilde bitirerek adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu 2022 senesinde bunun yanı sıra Disney Plus dizisi olan Kaçış isimli projede de rol almış ve çeşitli dizilerde performans sergilemeye devam etmişti. Ünlü oyuncu hakkında elde edilen son bilgilere göre 2023 senesinde de Levent Ülgen'in hayranları ile buluşmaya devam edeceği öğrenildi.

Sevilen oyuncu Levent Ülgen Baba dizisinin final yaparak yayın hayatına sonlandırması ve ekranlara son bölümünü taşıması ardından bu defa yeni projede performans sergileyerek sevenleri ile buluşacak. Ünlü oyuncu Show TV dizisi olan Aile isimli diziye katılım gösterdi ve bu gelişme ile de adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu Levent Ülgen Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler ve Nur Sürer gibi oldukça önemli isimlerin kadroda bulunduğu Aile isimli televizyon dizisi projesine dahil oldu ve dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu Levent Ülgen Aile isimli dizi projesinde İbo isimli karaktere hayat vererek dizinin yeni bölümlerinde rol alacak.

Son olarak ailesini yapıma katılması ile adından söz ettiren Levent Ülgen dizi ve sinema sektöründe 1990'lı yıllardan beri seyirci karşısına çıkan bir isim olarak öne çıkıyor. Seyirci grubunun hafızalarında birbirinden farklı karakterler ile yer alan ünlü oyuncu Levent Ülgen ekranların sevilen bir yüzü. En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı gibi oldukça uzun ömürlü olan diziler etkili bir oyunculuk performansı sergileyen Levent Ülgen, Kiralık Aşk isimli dizide de Necmi olarak izleyici ile buluşmuştu. Bu defa başarılı oyuncu Levent Ülgen hayranları karşısına Aile isimli televizyon dizisi projesi ile çıkacak ve önemli bir karaktere hayat verecek. Aile dizisinin muhtemelen şubat ayında ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor ve dizi hakkında araştırmalar devam ediyor. 2023 senesi için Aile isimli diziye karşı duyulan oldukça yüksek ve projenin oldukça titiz bir çalışmanın ürünü olarak ekranlarda yayınlanacağı biliniyor.

Sosyal medyaya Aile dizisinden ilk görüntüler yansıdı ve bu şekilde çekimlerin başladığı da öğrenildi.