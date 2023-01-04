Yapı Kredi Bankası müşterilerinin dikkatine, Son dakika, 10 gün içinde işlem yapın, Bir daha olmayacak

10 gün içerisinde işlem yapacak olan Yapı Kredi Bankası müşterilerine banka tarafından duyuru yapıldı. Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bu banka üzerinden gelir belgesiz kredileri 10 gün içerisinde düşük faiz alabilecek. Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olup ihtiyaç kredisi kullanabileceği haberi verildi.

Başvuru gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kullanabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, internet bankacılığı uygulamasını kullanarak veya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kredi kullanabilirsiniz.

BAŞVURU

Yapı Kredi Bankası müşterileri, ihtiyaç kredisi başvurularında bulunmak istiyorlarsa banka şubesine gitmeden işlemlerini cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak hemen gerçekleştirebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak İSTEYENLER: bireysel tc Kimlik No, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası müşterisi olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, mobil uygulama üzerinden de istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi onay alabilmektedir. Banka, resmi internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredisi kampanyaları hakkında, ipotekli krediler hakkında ve borç kapatma kredileri hakkında bilgiler alabilir, güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir ve yine Yapı Kredi Bankası internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.