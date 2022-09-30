Ünlü Futbolcu Mesut Özil'in Güzel Karısı Amine Gülşe Özil İkinci Kez Anneliği Tattı 

2014 yılında Miss Turkey adlı televizyon yarışmasında Türkiye’nin en güzel kızı seçilen Amine Gülşe Özil ikinci bebeği Ela'yı kucağına aldı. İstanbul Başakşehir Futbol kulübünde oynamakta olan Mesut Özil'in eşi ünlü oyuncu Amine Gülşe Özil ikinci kez anne oldu. Evlendikten sonra bir süreliğine oyunculuğa ara veren güzel anne ikinci çocuğunu kucağına aldı. Mutluluklarını sevenleriyle paylaşan çift ilk kızları Eda'ya kardeş yapacaklarının sinyalini vermişti. Geçtiğimiz aylarda Amine Gülşe'nin hamile olduğu haberi çifti ve sevenlerini meraklı bir bekleyişe sevk etti.

Yeni Doğan Bebeğini Instagramda Paylaştı

Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğün töreniyle evlenen güzel oyuncu Amine Gülşe Özil yeni doğan bebeğinin fotoğrafını instagram adlı sosyal medya platformunda ''Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela'' notuyla paylaştı. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini dile getirmişti. İkinci bebeklerinin fotoğrafını paylaşan çiftin mutluluklarına yakın çevresi ve hayranları ortak oldu. Çift daha önce beş çocuk sözümüz var kızımıza kardeş istiyoruz diyerek Eda'ya kardeş geleceğinin sinyalini vermişti.

İlk Bebekleri de Kız

Çift ilk bebeklerini evlendikten bir yıl sonra 2020 yılında kucağına almıştı. İlk bebekleri de kız olan çiftin ilk bebeklerine verdikleri Eda ismiyle yeni doğan bebeklerine verdikleri Ela isminin uyumu da gözlerden kaçmadı. Ünlü çifte çevrelerinden de tebrik mesajları yağdı. Birden fazla dizide rol alan ünlü model evlendikten sonra ekranlara ara vermişti.

Yeni doğan bebeğinden sonra ekranlara dönecek mi merak konusu oldu. Ekranlara İkisini de Sevdim dizinde canlandırdığı gazeteci rolüyle veda eden Amine Gülşe içine sinen bir proje olursa yine ekranlara dönebileceği sinyalini de verdi.

Başarılı oyuncu bir etkinlikte yeni bir projede yer almayacağını vaktini kızı Eda'ya ayırmak istediğini de dile getirdi. Kızının çok hızlı büyüdüğünü anlatan Amine Gülşe büyüdüğü anları görmek istediğini kızından ayrı vakit geçirmek istemediğini onun için bir süre ekranlardan ve projelerden uzak kalacağını dile getirmişti.