Uğur Güneş Avcı Dizisiyle Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Başarılı oyuncu Uğur Güneş Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Yılmaz Akkaya karakteriyle hafızalara kazınmış ve sergilediği oyunculuk performansı ile çok beğenilmişti. Ünlü oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezonunda hikayeye veda ederek hayranlarını üzüntüye boğmuştum. Son olarak partneri Esra Bilgiç ile beraber Kanunsuz Topraklar isimli dizide başrolde yer alan ünlü oyuncu bu proje ile adından söz ettirdi ve sevenleri karşısına çıktı. Son olarak Kanunsuz Topraklar isimli dizi projesinde yer alan ünlü isim etkileyici bir performans ortaya koyarak ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

Sevilen oyuncu Uğur Güneş bu sıralarda TRT 1'in yeni projesi olan Avcı isimli proje ile anılıyor ve oyuncunun hayat vereceği karakter merak içerisinde bekleniyor. Polisiye ve aksiyon türündeki dizide Hakan isimli karaktere hayat verecek olan ünlü oyuncu Uğur Güneş, sosyal medya paylaşımları ile de gündem oldu ve adından söz ettirdi.

Uğur Güneş tarafından gerçekleştirilen sosyal medya paylaşımına hayranları çok sayıda yorum yaptı. Ünlü oyuncunun fotoğrafının altına yapılan yorumlardan Uğur Güneş'in sevenleri tarafından ne kadar özendiği de görüldü ve oyuncunun yeni projesi hakkında detaylar merak konusu oldu. Uğur Güneş'e bazı hayranları yeni dizinin ne zaman başlayacağına dair soru yöneltti ve oyuncuların ne zaman sete çıkacağı merak konusu oldu. Yeni dizi Avcı için sete çıkacak olan başarılı oyuncu Uğur Güneş bu gelişme ile adından söz ettirdi ve dikkatleri üzerine çekti. Uğur Güneş Destan ve Kuruluş Osman gibi başarılı dizilerin yapımcısı olan Bozdağ Film tarafından çekilecek olan Avcı isimli projede Hakan isimli asker karakterine hayat vererek oyunculuk performansı sergileyecek. Hakan karakteri Avcı dizisinde devleti için mücadele edecek ve düşmana karşı sahada savaşacak.

Avcı dizisinin ön hazırlıkları devam ediyor ve oyuncuların hangi tarihte sete çıkacağı merak ediliyor. Fakat konu hakkında yapılan tahminlere göre yakın dönemde Avcı dizisinin sete çıkacağı ve kısa süre içerisinde buluşacağı bekleniyor. Sizler için haberimizin devamında Avcı dizisinde rol alacak olan Uğur Güneş hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, Avcı Hakan kimdir, gerçek adı nedir?

10 Kasım 1987 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Uğur Güneş, İsimsizler isimli dizi projesinde hayat verdiği Kaymakam Fatih karakteri ile hafızalara kazınmıştır. Ankara'da 1987 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Ankara'da büyümüş ve lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bir Zamanlar Çukurova dizisi sonrasında Kanunsuz Topraklar dizisinde de başrolde yer alan başarılı oyuncu Uğur Güneş Avcı isimli dizi projesinde yer alacağını duyurdu ve Hakan isimli karaktere hayat vereceğini açıkladı. Yeni dizi projesi olan Avcı isimli projede yer alacağını duyuran ve bu konu ile sosyal medyanın gündeminde de yer alan ünlü oyuncu Uğur Güneş hayranlarının dikkatini çekti ve soru yağmuruna tutuldu.