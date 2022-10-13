Sonbahara Özel Sağlıklı İçecek Tarifi ve Yapılışı

Sonbahar mevsiminin 1. ayını geride bıraktığımız bu süreçte Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden havalara karşı yavaşlayan metabolizmayı canlandırmak adına beslenme tavsiyeleri vererek adından söz ettirdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem insan vücudunun ayakta kalabilmesi adına en önemli ihtiyaçların başında suyun geldiğinin altını çizdi. Günde en az 8 bardak su içmenin gerekliliğine dikkat çeken Erden suyun hayat olduğunu söyledi. Diğer taraftan su tüketiminin az olması durumunda ise susuzluğun uyku getirdiğini, cilt hastalıklarının gelişebildiğini söyledi. Yeteri miktarda su içen kişinin ise bağırsaklarının daha sorunsuz bir şekilde çalışacağı, ağrılarının hafifleyeceği, mide asidinin önleneceği ve ağız sağlığının korunacağı belirtildi. Bunun yanı sıra stres varsa ve kas oranı fazla ise su ihtiyacının artacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Diyetisyen Erden limonun yüksek oranda C vitamini içeren doğal bir antibiyotik olduğuna değindi ve limonun grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırıp bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. Başta yüksek tansiyon olmak üzere enfeksiyonlara astıma ve anemiye karşı koruma sağladığı da belirtildi. Bunun yanı sıra lif yapısı sebebiyle iltihaplanmayı ve böbrek taşı oluşumunu engellediği ve toksik maddelerin etkilerini azalttığı söylenildi. İçerisinde bulunan potasyum sayesinde hücrelerin düzgün bir şekilde çalışmasına katkı sağladığı solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği ve karaciğeri koruduğu da hatırlatıldı.

Bol miktarda A vitamini barındıran havucun B,C,D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengin olduğu hatırlatıldı ve havucun karaciğeri kuvvetlendirdiği söylenildi. Havucun sindirim sistemi üzerinde de oldukça etkili olduğu konusuna da açıklık getirildi ve cildi güzelleştirip canlandırdığı yönünde ifadeler kullanıldı. Havuç suyu içerek yaşlanmaya var oluşan sızıların ve ağrıların azaltılabileceği de söylenildi. Diğer taraftan havuç tüketiminin görme gücünü arttırdığını ve göz sağlığına iyi geldiğini açıkladı.

Yemekleri ve içecekleri hoş bir aroma vermek adına kullanılan nanenin sindirim sistemi gaz ve hazımsızlık problemleri başta olmak üzere insan sağlığına çok sayıda faydası olduğunu ifade eden Diyetisyen Erden, nanenin faydaları arasında mentol sayesinde sindirim düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtti. Nanenin kas ağrılarını hafiflettiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kuvvetli bir antioksidan olduğu da söylenildi.

Karanfilin demir, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra A vitamini içerdiğinde açıklayan Diyetisyen Erden karanfilin kan dolaşımını düzenlediğini ve kuvvetli bir antioksidan olduğunu ifade etti. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve mide bulantısını etkili olduğunu açıklayan Erden zihin ve beden yorgunluğunu giderdiğini ve hazımsızlık ile şişkinlik problemlerine iyi geldiğini söyledi.

1 adet limon, 2 adet havuç, 5 dal yeşil nane, 350 ml su ve 2 adet karanfil ile hazırlanacak olan karışımın sabah akşam bir bardak olmak üzere tüketilebileceği yönünde ifadeler kullanıldı ve bu içeceğin herhangi bir sağlık sorunu bulamayan yetişkinler için uygun olduğu yönünde hatırlatmalar yapıldı.