Üç Kuruş Dizisinin Leyla’sı Açıklamalarda Bulundu

Ünlü ve güzel oyuncu Aslıhan Malbora Türkiye’nin en çok beğenilen ve seyredilen kanallar arasında yerini alan Show TV ekranlarında da boy gösteren aynı zamanda ay yapım imzalı olan 3 Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora ay yapım imzalı olan bu dizide Leyla karakterini canlandırdığı sırada ise çok geniş kitleler tarafından da beğenilerek izleniyor.

Yeni sezon da ise çok izlenen kanallar arasında yerini alan Fox TV ekranlarında bir gençlik dizisi olan darmaduman isimli projede oynayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Vogue isimli bir magazin dergisine çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hedef Koymazsam Yolumu Kaybederim

Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora Show TV ekranlarında üç kuruş isimli projede Leyla karakterine can veriyor. Başarılı bir şekilde Leyla karakterini oynayan oyuncu geçtiğimiz günlerde magazin dergisinde çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak hedef koymazsam yolumu kaybederim sözleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora hayatın akışına direnmenin hiçbir faydasını görmediğini ifade ederek takipçileri tarafından savaşmayı bıraktı mı sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü oyuncu çocukluğundan beri çok hayal kuran ve hayalperest bir karakter içerisinde büyüdüğünü ifade etti ve sevgiyle merhametin kalbine giden yolun anahtarı olduğunu anlattı. Darmaduman dizisi bilindiği üzere yabancı bir dizi olan Beverly Hills dizisinin yerli uyarlaması ile ön plana çıkmıştı.

Darmaduman dizisinde de yine Ece karakterini hayat veren ünlü oyuncu Aslıhan Malbora dizide partneri olan Aytaç Şaşmaz ile çok büyük bir uyum yakalayarak dizi çekimlerine devam etmişti. Ünlü ikili Ece ve evren karakterleri izleyicileri kendine sürükleyen karakterler olmayı başarmışlardı. Ünlü oyuncağı Aslıhan Malbora ise giyim tarzı ile ilgili tam bir spor kadını olduğunu ifade etti. Salaş giyinmekten hoşlandığını ve bu salaşlığına dişilik eklemekten de mutlu olduğunu ifade etti.