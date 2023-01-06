İlayda Alişan Ateş Kuşları İle Geliyor ATV ekranlarında Ateş Kuşları isimli yeni proje çok yakın bir zaman izleyiciler

İlayda Alişan Ateş Kuşları İle Geliyor. ATV ekranlarında Ateş Kuşları isimli yeni proje çok yakın bir zaman izleyicileri ile buluşturulacak. Bu yeni projede başrol oyuncuları arasında yerini alan İlayda Alişan kariyerinde çok önemli bir basamak tırmanışı yaşıyor. 2011 yılından bu yana çeşitli dizilerde ve sinema sektöründe rol alan ünlü oyuncu son dönemde de yapımcıların en çok teklif götürdüğü genç kadın oyuncular arasına girmeyi başarmış durumda gözüküyor.

Güzelliği ve sempatikliğinin yanı sıra muhteşem oyunculuğu ile de birçok kitleye peşinden sürükleyen ve hayranları tarafından büyük övgülere layık görülen İlayda Alişan üst üste almış olduğu dizi projeleri ile çalışma hayatını sıkı bir şekilde devam ediyor.

Yıldız’ı Parlayanlar Ödülüne Layık Görüldü

Birçok başarıya imza atan ünlü oyuncu İlayda Alişan üst üste dizi projelerinde oynamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu çukur dizisindeki akşın rolü ile çok büyük kesimler tarafından beğenilerek izlendi ve hemen arkasından da masumiyet isimli dizide kırmızı da oda ve seversin isimli projeler ile geniş bir hayran kitlesine ününü duyurmayı başarmıştı. Yaz döneminde başlayan diziler arasında yerini alan seversin dizisinde de Burak Yörük ile başrol oyununu oynayan ünlü oyuncu burada da romantik komedi deneyimini yaşamış bulundu.

Geçtiğimiz günlerde altın kelebek ödüllerinde yıldızı parlayanlar alanında ve en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu alanında ödül alan oyuncu kariyerine başarı eklemeye devam ediyor. Bu ödül ile çok büyük mutluluk yaşadığını ifade eden ünlü oyuncu İlayda Alişan benim için başarının karşılığını almak çok önemli o yüzden çok gururluyum ifadelerine yer vererek mutluluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu İlayda Alişan Ateş kuşları dizisinde çok farklı bir rolde yer alacak. Ünlü oyuncu Hande Soral ve Görkem Sevindik ile başrol oyununu paylaşıyor.