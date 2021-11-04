Üç Kuruş Dizisine Bomba Oyuncu Transferi!

Show Tv için Ay Yapım tarafından Çukur’dan sonra çekilen Üç Kuruş dizisi dün akşam ilk bölümünü izleyici beğenisine sundu. Dizi, aylardır tanıtım videolarını yayınlıyor ve ilk bölümü ile merak ediliyordu. Çok sevilen bir oyuncusu kadrosuna ekleyen projenin kısa süre içerisinde tıpkı Çukur gibi fenomen bir yapım haline gelmesi beklenmekte.

Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Civan Canova ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı oyuncuların bir araya geldiği dizi, çingene mahallesi olan Çıngıraklı’da seyirci karşısına çıkıyor. Yapım, çingenelerin ezilmiş hayatlarına da vurgu yaparken sahnelerde canlandırılan renkli görüntüler de oldukça dikkat çekici olarak yorumlanıyor. Peki Üç Kuruş isimli televizyon dizisine katılım gösteren usta oyuncu kim, adı nedir?

İlk bölümünü seyirci karşısına çıkaran Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosuna katılan ismin Zafer Algöz olduğu öğrenildi. Üç Kuruş isimli dizi ekibine katılan deneyimli isim Zafer Algöz, Bahar karakterinin babası olarak ekranlarda yer alacak. Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade tarafından hayat verilen Bahar karakterinin babasını canlandıracak olan deneyimli isim Zafer Algöz, Üç Kuruş dizisinde sergileyeceği oyunculuk performansı ile merak ediliyor.

Zafer Algöz’ün yeni başlayan yapımda hayat vereceği karakterin isminin Nezir olduğu öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu. Ay Yapım, Nezir karakterine hayat vermesi için uzun bir süredir araştırma yapıyordu. Anlaşmanın ise başarılı isim Zafer Algöz ile yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve alınan bu karar coşku ile karşılandı. Oyuncu son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisinde rol almış ve adından söz ettirmişti.

Algöz, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Yalçın karakteri ile hafızalara kazınırken Üç Kuruş dizisinde sergileyeceği performans da merak ediliyor. Ünlü isim Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yanı sıra Behzat Ç. ve Beni Böyle Sev dizilerinde de rol almıştı.