EDHO İzleyicisi Mağduriyetini Dile Getirdi

Geçtiğimiz hafta, birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmış ve Okay Kaynarca’nın açıklamaları çok konuşulmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 26 Ekim Salı akşamında ekranlara yeni bölümünü getirmesi bekleniyordu. Kanal yeni bölüm ile ilgili tanıtımlar yapmış ve seyirci kitlesi ekranlara kilitlenmişti. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamalar sonrasında dizi hayranları ise üzüntüye boğuldu. Hala resmi bir açıklama bekleyen izleyici grubu, sosyal medya üzerinden mağduriyetlerini dile getirdi.

200. yeni bölümü 26 Ekim Salı akşamında seyirci karşısına çıkaracağını duyuran kanal, yaptığı değişiklik ile araştırma konusu haline geldi. Bunun yanı sıra başarılı dizinin yeni sezonda oyuncu kadrosuna 12 yeni ünlü oyuncuyu kattığı biliniyordu. Fakat ekranlarda yayınlanan tanıtıma rağmen EDHO’nun saatinde Baba Parası isimli film ekranlarda yer aldı ve dizi hayranları ne olduğunu anlayamadı.

Durumu anlayamayan izleyici kitlesi kanalın sosyal medya hesaplarına baktı fakat orada da herhangi bir açıklama bulunmuyordu. Üstelik kanal ile dizinin sosyal medya hesaplarının yoruma kapatılmış olması da işleri birbirine karıştıran bir diğer nokta oldu. Konu hakkında öne sürülenlere göre Atv’nin yapım şirketine verdiği sözü tutmadığı ve şirketin resti çektiği konuşuldu. Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalar gerçekleştirdi ve dizinin yayın hayatını noktaladığı bilgisine ulaşıldı.

Yayıncı Atv ile EDHO projesinin yapımcısının arasında çıkan krizin sebebinin ise bütçe olduğu öğrenildi. BVB Yapım tüm ekibe zam istedi ve söz aldı ancak daha sonra Atv sözleşmeyi imzalamadı ve olaylar bu şekilde gelişti. Bununla birlikte kanalın EDHO dizisinin ekibinden kimle ile bağlantıya geçmemesi de dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.