Üç Kuruş Dizisinden Hayal Kırıklığına Uğratan Sonuçlar

Etkili bir oyuncu kadrosu ile yayın hayatına başlayan Show TV dizisi geldiği durum ile düşündürücü sonuçlar elde etti. Büyük emekler harcanan ve dikkat çekici yapımlar ile yola çıkan proje, son haftalarda izlenme oranlarında hayal kırıklığına uğratan sonuçlara ulaşmıştı.

Çukur dizisinin bıraktığı yerden aynı şekilde devam etmek amacıyla yayın hayatına başlayan ve Ay Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş dizisi için adım adım kötü sona gidildiği şeklinde yorumlar gerçekleşti. Ekin Koç ve Uraz kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizide sergilenen oyunculuk performansları oldukça başarılı olarak değerlendirildi ancak sonuçlar istenilen yönde gelmedi. Oyuncu kadrosu beğeni toplayan bir atmosfer oluştururken dizide kostümlerden dekorlara kadar tüm detaylar da titizlikle seçilmiş bir durumda olarak görüldü.

Fakat seyirci kitlesinin yavaş yavaş hikayeden kopmaya başladığı gözler önüne serildi ve senaryoya yönelik olan beklentilerin karşılanmadığı da bir gerçek olarak dikkat çekti. Üç Kuruş dizisi zaten bir süredir düşüş yaşıyor ve yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyordu. 15. yeni bölüm sonuçlarında ise hayal kırıklığına uğratan izlenme oranları elde eden dizi, bir sonraki hamlesi ile merak konusu oldu. Diziye karşı seyirci kitlesinin tekrardan ilgi göstermesi beklenirken yaşanan düşüşler sonrasında yapımın toparlanıp toparlanamayacağı da merak ediliyor.

İzleyici kaybetmeyi sürdüren Üç Kuruş dizisi son haftalarda hızlı bir düşüş yaşayarak gündemde yer aldı ve yapım ekibi bu durumun terse dönmesi için adım attı. Aksi takdirde söz konusu dizi Üç Kuruş’un ayakta kalmasının zora gireceği şeklinde yorumlar gerçekleşti. Dizinin her geçen hafta daha da güç kaybetmesi üzüntü duyulan bir gelişme olarak yorumlandı. Ekranlara taşıdığı yeni bölümü ile projenin devamını sağlama konusunda yeterli görülmeyen dizinin yapacağı hamleler izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor.