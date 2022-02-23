Kalp Yarası Final Reytinglerinde Düşüşe Geçti

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinin final yapması şaşılacak bir durum olarak yorumlanmadı. Fakat televizyon dizisinin izlenme oranları ise aynı şeyi söylemedi ve bu durum tartışma konusu oldu. Etkileşim dalgası ile sosyal medyada yapılan yüz binlerce paylaşımın diziye ciddi anlamda bir katkı sağlamadığı biliniyor. Bu duruma sebep olarak ise sosyal medya etkileşimi ile televizyon reytingleri arasında bir bağlantı olmaması gösteriliyor.

ATV ekranlarında uzun süredir yayın hayatına devam eden Kalp Yarası dizisinin final kararı alması çok sayıda dizi hayranlarını sinirlendiren bir gelişme haline gelmişti. Dizi izleyicileri söz konusu bu karardan vazgeçilmesi için sosyal medya üzerinden Atv'ye mesaj göndermiş fakat sonuç ise değişmemişti. Konu ile ilgili yapılan yorumlara göre kanal yönetiminin yanlış yaptığı şeklinde mesajlar paylaşılmış fakat sonucun değişmemesi ise hayal kırıklığına uğratmıştı.

Kalp Yarası dizisi, Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan partnerliğinde yaz aylarında yayın hayatına başlamış ve sergilemiş olduğu yeni bölümler ile iyi bir çıkışa imzasını atmıştı. Diğer taraftan kış sezonunda da sadık izleyici grubu sayesinde ayakta kalmayı başaran proje hikayeye gösterilen ilginin azalması sebebi ile izlenme oranlarında düşüşe geçmişti. Bir grup izleyici hikayeye olan ilginin azalması sonrasında farklı yapımları tercih etmiş ve reyting oranları toparlanamamıştı.

21 Şubat Pazartesi akşamında izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası dizisi 32. yeni bölümü ile final yaparak ekran hayatını sona erdirdi. Dizi hayranları ise bu durum ardından sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar ile tepkide bulundu fakat yayınlanan reyting oranları ile birlikte kanalın ne kadar doğru bir karar aldı da gözler önüne serilmiş oldu. Düşük izlenme oranları sebebi ile zarar etmeye başlayan ve Antakya'da çekimleri gerçekleşen kalp Yarası’nın final bölümü oldukça düşük sonuçlar elde etti.