Üç Kız Kardeş Türkan Somer’i Boşanma Aşamasında Kıskanıyor

Yeni bölümü ile heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş salı akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Projede Türkan ile Somer ilişkisinin nereye doğru ilerleyeceği yeni bölümde biraz daha netleşmiş olacak. Somer Türkan'dan ayrılmak istemese de bu durumu ona ikna ettirme noktasında tam olarak başarılı olamamıştı. İşte bu yüzden Somer Türkan'ı kıskandırmak için üstün bir çaba sarf edecek. Dizinin yayınlanan fragmanına da bakıldığı zaman Somer ile Türkan arasında kıskançlık anıları görüldü ve paylaşılan bu sahneler dikkat çekti.

Söz konusu dizi projesinin 44. ön izleme görüntülerini izleyen seyirci grubu Türkan'ın Somer'i ne kadar kıskanacağını ve neler olacağını merak etti. Türkan'ı kıskandırma turlarına başlayan Somer başka kadınlar ile yeni ilişki testi ve gece gezmeleri gibi sözler söyleyerek Türkan'ı tam kalbinden vurmayı başardı.

Türkan boşanma kararı alarak başka eve çıktı ve Somer'in bekar erkek tavırlarını görmesi sonrasında kıskançlık krizine girdi. Proje son olarak oyuncu kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olan yeni isim ile gündemde yer almıştı. Şule isimli karakter diziye konuk oyuncu olarak katılmış ve seyirci grubu bu durumun hikayeye etkisini merak etmişti.

Uzun bir süredir ekranlarda yer alan dizi İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanarak izleyici karşısına çıkıyor ve 2022 senesinden beri çok geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Başrollerde Berker Güven, Reha Özcan, Dilber Aydın ve Özgü Kaya gibi isimlerin bulunduğu sevilen dizi bu defa Türkan ve Somer ilişkisi ile gündemde yer aldı.

Seda Aydoğan isimli oyuncu ise Şule karakterine hayat vererek konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu ve bir restoran işletmecisi karakterini canlandırmaya başladı. Türkan ile Somer dizide boşanma noktasına geldi ve Somer Türkan'ı kıskandırmak için Şule'yi kullanmaya başladı.