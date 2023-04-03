Kıvanç Tatlıtuğ Karizması Aile Dizisinin 5. Bölümüne Damga Vuracak

Ay Yapım imzalı olan Aile dizisi özellikle oyuncu kadrosu ile ilgi çekiyor ve Selenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ partnerliği çok beğeniliyor. Show TV projesi olarak yayın hayatına başlayan dizi izleyici grubunu çok etkileyecek bir yeni bölümle ekranlarda yer alacak. 2023 senesinin en iyi çıkış yapan dizilerinden biri olan Aile isimli proje çok iyi sonuçlar elde ederek yayın hayatına adım atmıştı. 4. bölümünü geride bırakan dizi 5. bölümde çok özel sahneleri hayranları karşısına çıkaracak.

Dizinin 5. bölümünde özellikle ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ karizmasını yansıtacak ve bu durum da dizi hayranlarının dikkatini çekecek. Seyirci grubu yakışıklı oyuncuyu dizide görmek için sabırsızlanıyor ve projenin yeni bölümünü çok merak ediyor. Söz konusu projenin yeni bölüm fragmanına yansıyan sahnelerde bu durum merak konusu oldu ve bölümün tamamı ile ilgili yorumlar yapıldı. Aile dizisinde Eko’nun vurulması ile aksiyon ve heyecan yükselmişti. Aslan sonunda Ati'nin saklandığı yeri buldu ve büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Projenin ön izleme sahnesinde Ati ile Aslan karşı karşıya gelecek ve bu sahne Aile dizisinin yeni bölümüne damga vuracak. Ati'nin saklandığı yeri sonunda bulmayı başaran Aslan mekana helikopter ile giriş yapacak. Düğün gecesinde Eko’yu kimin vurduğunu bulmaya çalışan Aslan karakteri projenin 5. bölümünde Ati'nin bulunmasının imkansız olarak düşündüğü mekanı ele geçirecek. Bu sahnede karizması ile konuşulan ünlü oyuncu dizideki heyecanı arttıracak.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi çok başarılı 2 oyuncunun başrolde yer aldığı Aile dizisinde Nejat İşler, Ushan Çakır, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, Umutcan Ütebay, Ecem Simge Yurdatapan, Nur Sürer, Emel Göksu ve Levent Ülgen gibi pek çok başarılı isim bulunuyor. Ahmet Katıksız tarafından yönetilen ve Hakan Bonomo tarafından senaryosu yazılan Aile dizisi Show TV ekranlarında salı akşamında izleyiciyle buluşacak.