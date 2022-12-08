Üç Kız Kardeş Dizisinin Çok Konuşulan Karakteri

Kanal D ekranlarında yayın hayatına ikinci sezonuyla devam eden Üç Kız Kardeş dizisi aldığı izlenme oranlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Türkan ve Somer karakterlerinin etrafında dönen projede yan rolde yer alan Mine karakteri de son dönemlerde ses getirmeyi başardı.

Başroller Kadar Etkili

Hayat verdiği karakteri adeta yaşayan Nazlı Senem Ünal genç yaşına rağmen başarılı olması ve izleyicileri etkilemesi büyük emek olarak görüldü. Özgü Kaya ve Berker Güven'in başrollerde yer aldığı projede ikinci sezon daha da etkili olan Nazlı Senem Ünal izleyenlerinde dikkatini çekmeyi başardı. 28. bölümü geride kalan projede Mine karakteri ile Somer karakteri arasındaki nefret tohumları artık gözle görülür bir şekilde ortaya çıktı.

Türkan'ın bebeğini kaybetmesine neden olan Mine'nin yaptıkları bir bir açığa çıkarken konakta artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması beklenmiyor. İzleyenleri bile adeta delirten bir karakter olan Mine'nin bu kadar etkileyici olması ise genç oyuncunun başarısının adeta kanıtı niteliğinde yer aldı. 1991 senesinde dünyaya gelen Nazlı Senem Ünal'ın dizi sektörüne adım atması ise 2019 senesine dayanıyor. Bu kadar kısa bir sürede böyle bir başarı ortaya koyan genç oyuncu karakterinin bütün gereklerini eksiksiz olarak yerine getiriyor.

Mine Karakterinin Sonu Geldi Mi?

Somer'in yasak aşkı olarak projede yer alan Mine karakteri son yaptıklarından sonra nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Bebek katili olduğunu itiraf eden ve bunun bedelini ödeyecek gibi görünen Mine karakterinin hikâyede artık çok fazla ön planda olması beklenmiyor. Gerçeklerin bir bir ortaya çıktığı bir bölümü geride bırakan Üç Kız Kardeş projesinin başarısında başrollerin uyumu kadar yan rollerde yer alan oyuncularında etkisi hissediliyor.