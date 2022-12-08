Fiat'tan sene sonu kampanyası vatandaşları üzdü! ÖTV indirimi üstünden bindirim yapıldı! 9.000 TL zam yapıldı!

ÖTV indirimi üstünden bindirim yapıldı! 9.000 TL zam yapıldı! Fiat'tan sene sonu kampanyası vatandaşları üzdü! Fiat, Egea, Fiat Egea Street, Fiat Egea Cross, Fiat Panda Urban ve Fiat 500L modellerine zam yapıldı. Yeni gelen fiyatları haber24.com olarak derledik. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta ÖTV indirimi yapılmıştı. ÖTV indirimi sonrasında otomobil fiyatları düşüş gösterdi, fakat sonrasında Fiat bu ay için modellerine zam yaptı. Böylelikle Fiat'ın en ucuz modeli 364.900 TL'ye düştü.

Fiat Egea Easy Aralık 2022 Fiyat Listesi

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 364.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel Plus Paketli 379.500 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 515.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel Plus Paketli 532.400 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 622.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 673.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Urban Aralık 2022 Fiyat Listesi

Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 391.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 548.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 615.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 657.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 698.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Lounge Aralık 2022 Fiyat Listesi

Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 453.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 615.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 692.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 733.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Street Aralık 2022 Fiyat Listesi

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 391.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP (Plus Paketli) 433.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 547.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 651.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Street 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 707.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 446.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 562.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 676.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 727.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Lounge Aralık 2022 Fiyat Listesi

Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 473.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 556.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 711.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 762.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Panda Aralık 2022 Fiyat Listesi

Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel 429.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Panda Cross 1.0 70 HP Hybrid Manuel 418.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Panda Cross 4x4 0.9 85 HP Benzin Manuel 541.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

Fiat Panda Cross Plus 4x4 0.9 85 HP Benzin Manuell 557.900 TL'den anahtar teslim olarak satılıyor

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