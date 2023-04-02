Üç Kız Kardeş Dizisinde Bu Defa Rüçhan Delirecek

Üç Kız Kardeş dizisi her yeni haftada heyecanlı olayları hayranları ile buluşturmaya devam ediyor. Salı akşamlarında Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi pek çok izleyici kitlesinin gözdesi olarak ekran ömrüne devam ediyor. Bugüne kadar 43 bölümünü geride bırakan söz konusu projenin yeni bölümü salı akşamında yayınlanacak ve Rüçhan karakteri dizinin 44. bölümüne damga vuracak. Bu defa dizide delirme sırası Rüçhan'a geçecek ve ünlü oyuncu güçlü oyunculuk performansı ile göz dolduracak. Veda Yurtsever tarafından hayat verilen Rüçhan karakteri dizinin kilit rollerinden biri olarak görülüyor. Ünlü isim 44. bölümde yeteneklerini ortaya dökecek ve projede ne kadar önemli bir noktada olduğunu yeniden gözler önüne serecek.

Özgü Kaya ve Berker Güven gibi iki başarılı oyuncunun başrolde yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. Keyifli bir ortamda ve yoğun bir şekilde gerçekleşen dizi çekimleri 2. sezon finaline doğru adım adım gidiyor. Kanal D dizisi olan Üç Kız Kardeş’in 44. bölümünde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu ve delirme sırasının da Rüçhan'a geçmesi dizinin yeni bölümüne karşı duyulan merakı arttırdı.

Salı akşamında Somer Türkan ile boşanıp boşanmamak konusunun net olmaması sonrasında bir otel odasına yerleşecek. Diğer taraftan Türkan ise Somer'in bekar gibi takılarak tek başına otel odasında kalmasını kıskanması sonrasında odayı basacak. Rüçhan ise Sevilay'ı Özer'in yanında kendi evinde görmesi sonrasında çılgına dönecek. Nesrin bu sıralarda Somer'e soğuk davranmaya devam edecek ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olacak.

Dizinin 43. bölümünde Rüçhan en büyük düşmanı olarak tanıdığı Türkan'a sığınması sonrasında herkesin hayatında yeni bir dönem başlamıştı. Somer ise annesinin evden kovulduğunu öğrenmesi sonrasında yıllardır beklediği fırsatın geldiğini düşünerek Özer ile sert bir şekilde yüzleşme yaşayacak.