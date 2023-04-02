Tarım, Depremden Sonra Sel Ve Doludan Da Etkilendi; Pahalılık Katlandı!

TZOB tarafından basına yansıtılan verilere göre, üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,7 katına kadar çıktı. Mart ayında limon yüzde 366 oranında zamlanırken, elma yüzde 260 oranında, marul ise yüzde 233 oranında zam gördü.

TZOB tarafından yayınlanan verilerine göre, üretici ve market arasındaki fiyat farkı mart ayı için 4,7 katına çıkarak ürünlere yansımış oldu. Depremden sonra, etkili olan sel ve dolu tarımı olumsuz yönde etkiledi. Hububattan meyve ve sebzeye varıncaya kadar tüm ürünlerde zarar söz konusu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, deprem bölgesinde yaşanan sel felaketi sonucu Mart ayında fiyat farklılıklarında ve girdi fiyatlarında olumsuz yönde değişmeler gerçekleştiğini dile getirdi.

Kırmızı Et En Çok Zamlanan Ürün Oldu!

Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, Mart ayında markette bulunan 39 üründen 27 si zam gördü. Sadece 12 ürünün fiyatında düşme yaşandı. Mart ayında yaşanan artışlardan en çok etkilenen dana ve kuzu eti oldu. Yüzde 23,6 oranında fiyatlarda artış oldu. Kuru soğan yüzde 17 ile beyaz lahana yüzde 13 ile zam gördü.

Marketlerde fiyatı azalan ürünler arasında yüzde 27,1 oranı ile domates olurken bunu yüzde 21 ile patlıcan, yüzde 20,2 ile karnabahar ve yüzde 13,2 oran ile salatalık izlemiş oldu.

39 Üründen 25’i Ramazan’da Fiyatı Arttı

TZOB tarafından Ramazan öncesi yapılan fiyat araştırmasında 14 günlük süreçte 13 üründe fiyat düşüşü yaşarken 1 üründe fiyat değişimi olmadı. 14 günlük süreçte en fazla fiyatı artan ürün yüzde 15 ile dana eti ön plana çıkarken, yüzde 12,6 oranı ile kuru fasulye onu izledi. Yüzde 11,4 ile fındık, yüzde 10 ile pirinç arkasından geldi.