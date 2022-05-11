Üç Kız Kardeş Dizisi Yeni Bir Dönem Yaşıyor

Her salı akşamında Kanal D ekranlarında yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanarak yayın hayatına başlamıştı. Söz konusu proje ekranlara gelen 11. yeni bölümü ile yüksek izlenme oranları aldı ve adından söz ettirmeyi başardı. AB grubunda günü 2.'lik ile tamamlayan dizi tüm kişiler ve ABC1 gruplarında da 1. oldu ve büyük başarılara İmza Attı.

Yapımcılığını İnci Gündoğdu ve Ali Gündoğdu'nun üstlendiği ve yapımını da Süreç Film’in gerçekleştirdiği Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi ekranlara taşıdığı yeni bölümü ile sosyal medyada çok konuşuldu ve adından söz ettirdi. Dizinin yeni bölümünde Somer ile Türkan’ın sahneleri ilgi çekti ve ilerleyen bölümde çift arasında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Mine ile işbirliği yapan Rüçhan ise onu gelini olarak kabul etti ve çok sayıda yorum olarak adından söz ettirdi. Yaşanan bu durum sonrasında Üç Kız Kardeş dizisinde yeni bir süreç başladı ve sosyal medyada bu konu konuşuldu. Türkan ise baba evine döndü ve burada kendisini tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlayarak yeni kararlar aldı. Diğer taraftan Nesrin yaşanan tüm olaylara rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inandı ve onun mutsuzluğu sebebiyle üzüldü. Türkan'ın yokluğunda onun değerini anlayan Somer ise farklı düşüncelere kapıldı fakat Türkan artık Soner'i görmek istemediğini açıkladı.

Seyirci kitlesi bu sıralarda Somer'in Türkan'ın kalbini geri kazanıp kazanamayacağı merak ediyor ve neler yaşanacağı hakkında yorumlarda bulunuyor. Türkan'ın boşanma kararı almasını engellemeye çalışan Nesrin ise kızının evliliğini kurtarmak için bazı hamlelerde bulunuyor. Mine'nin hamile olması ve karnındaki o çocuğun Somer’den olup olmadığını öğrenmesi sonrasında Rüçhan onu gelini olarak kabul etti ve bu gelişme dizinin yeni bölümüne damga vurdu.