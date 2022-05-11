Aslı Enver Doğum Gününü Doğada Geçirdi

Son olarak Sen Yaşamaya Bak isimli sinema filmiyle gündemde yer alan Aslı Enver adından söz ettirmişti. Netflix’te izleyici karşısına çıkan Sen Yaşamaya Bak isimli sinema filminde ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile başarılı bir şekilde partnerlik yürüten güzel oyuncu Aslı Enver sergilediği performans ile de merak konusu olmuştu. Bunun yanı sıra Sırça isimli tiyatro oyununda da sergilemiş olduğu performansı ile adından söz ettiren ünlü oyuncu yeni yaşını doğada geçirdi ve sosyal medya hesabı üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Yeni yaşına deniz kenarında giren ünlü oyuncu Aslı Enver 10 Mayıs 1984 tarihinde hayata gözlerini açmıştı. Instagram hesabı üzerinden doğum günü paylaşımında bulunan güzel oyuncu Aslı Enver 38 yaşına bastı ve yapmış olduğu paylaşım ile hayranlarını adeta mest etti.

Sevilen oyuncunun Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim görmek adına Türkiye'den Londra'ya gittiği ve 12 yaşına kadar Londra'da yaşadığı biliniyordu. Ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu Aslı Enver daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye taşınmıştı. Oyuncu tiyatroya ise yaşadığı ülke değişimi sebebi ile bocalama geçirdiği bir süreçte annesinin kendisini yönlendirmesi ile başlamış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kayıt olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi Ve Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olan başarılı oyuncu Aslı Enver çeşitli projelerde rol almış ve hafızalara kazınmıştı.

İlk olarak 2007 ile 2011 arasında Kanal D ekranlarında yer alan Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, Mine Ergün karakterine hayat vermiş ve uzun süre boyunca gündemde yer almıştı.

Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Nur Fettahoğlu da Aslı Enver'in doğum günü sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu paylaşım ile kutladı ve paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.