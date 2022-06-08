Üç Kız Kardeş Dizisi Oyuncuları Başarıları ile Konuşuluyor

Bir süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi geniş bir hayran kitlesi elde etmiş ve ilgileri üzerinde toplamıştı. Projede yer alan kadın oyuncular sergiledikleri performanslar ile çok başarılı olurken dizi hikayesiyle de ilgi çekmişti. Dizi oyuncuları Üç Kız Kardeş isimli proje ile pek çok ödül de kazanmış ve büyük mutluluklar yaşamıştı.

Söz konusu kitabın yazarı olan İclal Aydın aynı zamanda dizide Nesrin karakterine hayat veriyor ve başrolde yer alıyor. Melisa Berberoğlu, Almila Ada ve Özgü Kaya hikayede üç kız kardeş karakterini canlandırıyor ve dikkat çekiyor. Üç başarılı oyuncu projede Türkan, Derya ve Dönüş isimli karakterlere hayat vererek ilgileri üzerinde topluyor. Üç isim de sezonun öne çıkan genç yetenekleri arasında gösterilirken dizi de yeni bölümleri ile merak ediliyor.

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın projenin başarısının üç kız kardeş karakterlerini canlandıran genç isimler sayesinde gerçekleştiğini düşündüğünü belirtti ve önemli açıklamalarda bulundu. Bu durumun kendisi için çok büyük mutluluk ve gurur olduğunu açıklayan İclal Aydın bu gecenin asıl söz sahibinin kız kız kardeşi olduğunu ifade etti.

Genç oyuncu Özgü Kaya ise Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Türkan karakteri ile sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Özgü Kaya dizide hayat verdiği karakter ile adeta özleşerek kariyer hayatında da zıplama yaşıyor. Ünlü oyuncu Özgü Kaya üç kız kardeş olarak şanslı olduklarını ifade ederken bu kadar güzel bir hikayenin ve yazarının desteğini hissetmenin ve yanında olmanın büyük bir şans olduğunu ifade etti. Sezonu çok güzel bir şekilde bitirdiklerini açıklayan Özgür Kaya yeni sezonda da güzellikler ile çekimlere başlayacaklarını umduğunu söyledi. Almila Ada ise Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi için ilk defa ödül törenine katıldıklarını açıklarken çok heyecanlı olduğunu da belirtti.