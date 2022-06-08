Hande Doğandemir ile İsmail Hacıoğlu Partner Olacak

Birbirinden başarılı İki ünlü isim İsmail Hacıoğlu ile Hande Doğandemir ikilisi bu sezonda Hayat verdikleri karakterler ile çok sevildi ve isimlerinden söz ettirdi. İsmail Hacıoğlu Mahkum dizisinde hayat verdiği Barış ve Savaş karakterleri ile öne çıkarken muhteşem bir oyunculuk performansı da ortaya koydu. Mahkum dizisi ile sevenlerini mest eden ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu dikkatleri üzerinde topladı. Fox TV ekranlarında sergilediği performans ile her zamanki gibi el üstünde tutulan oyuncu Savaş ve Barış karakterleri ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Aynı durumu başarılı oyuncu Hande Doğandemir de sergiledi fakat ünlü oyuncunun dizisi kısa sürdü. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesi her ne kadar elde ettiği düşük izlenme oranları sebebiyle yayın hayatına veda etme durumunda kalsa da ünlü oyuncu Hande Doğandemir etkileyici bir performans ortaya koymuştu. Muhteşem bir karakter sunumu gerçekleştirdiği konuşulan Hande Doğandemir geniş bir hayran kitlesi elde etmiş ve bütün izleyicilerden beğeni toplamıştı.

İsmail Hacıoğlu ile Hande Doğandemir bu sezonun en farklı erkek ve kadın karakterlerine hayat verirken yetenekleriyle de öne çıktı. İki başarılı isim bu defa bir sinema projesi ile gündemde yer aldı ve partner olacakları öğrenildi. İki ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile İsmail Hacıoğlu'nun sinema filmi için buluşması ünlü oyuncuların sevenlerini mutlu eden bir gelişme oldu.

Başarılar isim İsmail Hacıoğlu farklı bir karaktere hayat vererek reyting oranlarının çok iyi gelmesine de yardımcı oldu ve söz konusu projede şanslı bir dönem geçirerek adından söz ettirdi. Fakat diğer taraftan Hande Doğandemir ise çok etkileyici bir performans sergilemesine rağmen Annemizi saklarken dizisinin izlenme oranları beklentilerin altında kaldı ve dizi sonunda final yaptı. Hande Doğandemir ile İsmail Hacıoğlu'nun 49 isimli yeni bir film projesinde buluşacağı yönünde bilgiler öğrenildi.