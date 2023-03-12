Tuzak ve Gecenin Ucunda Dizileri Yurt Dışı Başarıları ile Konuşuluyor

Sosyal medyada sıklıkla adından söz ettirerek çeşitli paylaşımlara konu olan Tuzak isimli dizi projesi yurt dışı satışlarında da çok güzel sonuçlar alıyor. Bu sebeple TV8 tarafından öne sürülen bir dizi olan Tuzak, Akın Akınözü ile Bensu Soral gibi iki başarılı oyuncuyu başrolde buluşturuyor. Projenin yurt dışında büyük bir ilgiyle karşılaşması dizinin Türkiye'deki dengeleri değiştirdiğini de gösteriyor.

Düşük reyting oranları alması sebebiyle TV8 normal şartları altında Tuzak dizisini yayından kaldırabilirdi fakat dizi projesi yayın hayatına devam ederek izleyici ile buluşuyor. Sevilen yapımın en az 26 bölüm boyunca sezon sonuna kadar ekranlarda kalacağı düşünülüyor. Diğer taraftan Sıfırıncı Gün isimli dizi ise hikayesi ve oyuncu kadrosuna rağmen düşük oranlar alması sebebiyle yayından kaldırılmıştı. Tuzak ile Sıfırıncı Gün isimli iki dizi arasındaki fark da yurt dışından gösterilen ilgi olarak gözler önüne seriliyor.

Gecenin Ucunda dizisi de Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu gibi iki sevilen oyuncunun başrolde yer almasına rağmen düşük reyting sonuçları elde ederek hayal kırıklığına uğratıyor. Hikayenin 26 bölümünü ekranlara getirmesi bekleniyor ve diziden final kararına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Bunun yanı sıra Tuzak ve Gecenin Ucunda dizileri gibi EGO dizisi de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesine sahip olarak yayın hayatına sürdürüyor.

EGO dizisi de yurt dışı başarısı elde eden projeler arasına katıldı ve seyircinin dikkatini çekti. Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz ikilisi sosyal medyada oldukça etkili iki isim olarak dikkat çekiyor. Yurt dışında yaşayan Türk dizisi hayranları EGO dizisine daha fazla destek sunması halinde yapımlar arasındaki rekabet durumu da değişecektir. Yurt dışı satışlarından iyi bir gelir elde edilirse Fox TV dizinin yayın hayatını sürdürmeyi tercih edecektir.