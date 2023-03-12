Kızılcık Şerbeti Abdullah ile Alev İlişkisi Ne Olacak?

Show TV ekranlarında her yeni haftada izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisi reyting oranlarını da güçlendiriyor. İzlenme oranlarında artış yaşanması da senaristlerin doğru yolda ilerlediğini gösteren bir gelişme olarak gözler önüne seriliyor. İlk bölümlere göre ilerleyen haftalarda dizinin duygusallığı artış göstermiş ve izleyici kitlesi de bu durumdan memnun kalmıştı.

Dizinin ilk haftalara göre amaçtan saptığı şeklinde yorumlarda yapılıyor ve bu durum projeye karşı olumsuz bir algı oluşturuyor. Hikaye dizinin başlarında beklenildiği gibi ilerlese de son zamanlarda bu durum değişti ve karşılıklı ilişkiler gündemde yer aldı. Dizide ilişkiler serisi Fatih ile Doğa karakterleri üzerinden başladı ve daha sonra Kıvılcım ve Ömer ile sürdürüldü. Pek çok hikayede bu iki dizi çifti ve örnekleri yer alıyor ve bu durum seyirci kitlesinin bildiği bir hikaye olarak yorumlanıyor.

Umut ile Nursema karakterlerinin aşk yaşaması sonrasında Sema'nın aile baskı sonucunda farklı bir erkek ile zorla evlendirilmesi çok sayıda tepki toplamış fakat bazı kadınların mahkum bırakıldığı hayatı da gözler önüne sermişti. Nursema karakterinin başına gelenler seyirci grubu tarafından gözyaşları içerisinde izlenilmiş ve bir farkındalık oluşturulmuştu.

Projenin 19. yeni bölümünde ise Alev ile Abdullah arasındaki ilişki hakkında detaylar ortaya çıkacak. Abdullah dizinin yeni bölümünde Alev'e aşık olduğunu itiraf edecek ve Alev’in hangi yanıtı vereceği merak konusu olacak. Abdullah karakterinin kendi kızını sevmediği bir adamla evlendirmesi ve kendisinden yaşça çok küçük bir kadın ile aşk yaşamayı düşünmesi seyirci grubunu sinirlendiren bir durum oldu. Diğer taraftan muhafazakar bir düşünceye sahip olarak yansıtılan Abdullah karakterinin evli olması da dikkat çekti. Dizide yaşanan çarpık ilişkiler her ne kadar reyting oranlarını arttırsa da proje sonraki haftalarda çok sayıda eleştiri olabilir.