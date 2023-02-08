Tuzak, TV8 Ekranlarında İzleyiciyle Buluştu! Tuzak Reytingleri Nasıl? Bensu Soral İçin Dizi Çok Önemli!

Bensu Soral TV8 ekranlarını süsleyen tuzak dizisi ile ekranlara dönmüş ve oldukça fazla gündeme gelmişti. Başarılı performansı da yer aldı dizideki başarısız yine izleyicilerin ve hayranların oldukça ilgisini çeken Bensu Soral için dizinin önemi çok büyük oldu. Reyting tablolarında istenen başarıyı henüz yakalamasa da tuzak dizisi hayranları diziyi izlemekten bir an olsun bile vazgeçmiyor!

Tuzak dizisi başrollerini Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün paylaştığı güzel projelerden bir tanesi oldu. Dizi de çok yakışan ikili, başarı oranını da katlamaya devam ediyor. Başarılı ikilinin aşkı çok sevilirken, Bensu Soral açısından da dizinin bambaşka bir özelliği de bulunuyor.

Bensu Soral Kendini Yeniden Tuzak İle Gösterdi! Kariyerinin En Önemli Projesi

Bensu Soral uzun zaman ekranlara veda etmiş ve tuzak dizesi ile ekranlara hızlı bir dönüş yapmıştı. Dizide olan başarısıyla çok fazla sevilen ve hayran kitlesini ikiye katlayan Bensu Soral için bu dizinin önemi çok büyük... Akın Akınözü gibi önemli ve başarılı bir oyuncu ile partner olan ve ikilinin aşkıyla gündemde duran tuzak dizisi aynı zamanda yurt dışı desteğini de sürdürüyor. Yurt dışından gelen büyük ilgi ve beğeni ile ayakta kalan ve TV8 ekranlarını süsleyen tuzak her hafta ekranlara gelmeye devam ederken ikilinin macerası oldukça beğeniliyor.

Aynı zamanda dizide yer alan Talat bulut ve diğer oyuncuların da sergilediği performanslar sayesinde bugüne kadar süregelen dizide yurtiçi ve yurt dışı desteği önemli bir yer kaplıyor. Umut ile Ceren karakterini çok iyi bir ikili olması ve performanslarını çok üst düzey taşımaları dizinin oldukça fazla hayran kitlesinin oluşmasına da sebebiyet verdi. İkili merakla beklenen yeni bölümlerde izleyicilerin büyük ilgisini taşıyor. İkilinin hayranları dizinin hiçbir bölümünü de kaçırmıyor.