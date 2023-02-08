Timuçin Esen Hayranlarını Mest Etti! Tetikçi Rolü İle Akılları Baştan Aldı

Timuçin Esen, yepyeni bir aksiyon dizisi ile izleyiciler ile buluştu. Esen hayranlarını bu yepyeni rol ve figürü ile aynı zamanda imajıyla kendisine hayran kaldı. Son dönemlerin en popüler oyuncularından biri olan Timuçin Esen, hayranlarının ilgisine maruz kaldı.

Hem tarzı hem de oyunculuğu ile sayısız dizi de izleyici ile buluşmuştu. Son 5 yıllık oyunculuk hayatında sınırlı olsa da hem önemli yapımlarda yer alan Timuçin Esen, Gülperi, Hekimoğlu televizyon dizilerinde yer almış ve ayrıca dijital platformlarda da yer almıştı. Dijital platformlarda da Ben Gri projesinde başrol olarak yer almıştı.

Aksiyon Dizisi ile Hayranlarının Beğenisini Topladı! Timuçin Esen Rüzgarı!

Müslüm Gürses rolü ile de hafızalarda kalan ve seyircinin ilgilisine çeken Oyuncu şimdi aksiyon dizisi ile geliyor! Tetikçi projesi ile oldukça beğenilen tarzı ile de diziye uyumlu bulunan Timuçin Esen, hayranlarına müjdeyi verdi. Timuçin Esen dizide Arka sokaklarda Mesut karakterinde yer alan ve geçtiğimiz sezon diziye veda eden Şevket Çoruh ile başrolleri paylaşıyor. Usta oyuncunun karakterini çok beğenen hayranları onu aksiyon dizisinde görmekten de çok mutlu.

Çukur dizisinin ilgi çeken ve oldukça beğenilen Kulkan karakteri Genco Özak'ın da yer aldığı projede kadro tamam! Usta ve popüler oyuncuların buluştuğu kadro ile beklenen Tetikçi çok yakında ekrana gelecek. İskender karakterine hayat verecek olan Timuçin Esen, bu rolüyle de çok sevilecek. Aksiyon dizisi ile oldukça merak edilen ve gelen pozlar ile çok yakıştırılan oyuncu, hayranlarına yepyeni biz dizi ile müjde verdi. Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in başrol paylaşacağı Tetikçi çok yakında izleyici ile buluşacak.. Timuçin Esen ekranda kasıp kavurmaya geliyor!