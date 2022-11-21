Tuzak Dizisi Zor Durumda Ama Umutlar Tükenmedi

İddialı bir şekilde TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tuzak isimli televizyon dizisi projesi son haftalarda reyting oranlarında ciddi bir düşüş sergilemişti. Bu durum sebebiyle kanalın reyting beklentilerini karşılayamayan dizi hayal kırıklığına uğratmış ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu olmuştu. Bensu Soral ile Akın Akınözü gibi iki başarılı oyuncuyu başrolde buluşturan dizi yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olarak yayın hayatına devam ediyor.

İki popüler ve genç oyuncunun bir araya getirilmesi Tuzak dizisi sayesinde oldu ve usta oyuncu Talat Bulut da Tuzak dizisinin oyuncu kadrosuna yer aldı. Bu 3 güçlü ismin yanı sıra Rıza Kocaoğlu da projede performans sergiliyor. Her ne kadar dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü isimlerden oluşsa da dizi projesinin reyting oranlarının beklenen seviyede olmadığı öğrenildi ve bu durum hayran kitlesini endişelendirdi. Seyirci grubu diziye karşı heyecanlarının giderek arttığını ifade ederken hikayenin de son derece ilgi çekici olduğunu düşünüyor. Ancak projenin hayran kitlesi bu yönde düşünse de bu durum reyting oranlarına yansımıyor ve projenin sonraki günlerde elde edeceği sonuçlar tartışılıyor.

Reyting oranlarında Tuzak dizisi yayınlandığı günden beri düşük puanlar alıyor ve bu durum sebebiyle seyirci grubu dizinin final yapmasından endişe duyuyor. Son olarak projenin 5. bölümü ekranlarda yer aldı ve dizi elde ettiği sonuçlarda AB ve Total kategorilerinde ilk 10’a bile giremedi. Bu sonuçlar ile adeta hüsran yaşatan Tuzak isimli televizyon dizisi projesi son hafta ABC1 kategorisinde ise 10. sırada yer aldı. Dizi Çarşamba akşamlarında yayınlanıyor ve Bir Peri Masalı, Kuruluş Osman, Hayat Bugün ve O Kız dizileri ile rekabet ediyor. Tuzak dizisinin bir başka rakibi olan Gecenin Ucunda ise kanal tarafından alınan karar ile salı akşamına çekildi. Ancak gün değişikliği ile adından söz ettiren Gecenin Ucunda dizisinin yerine Çöp Adam dizisi gelecek ve bu durumda Tuzak dizisi oldukça iddialı bir projeyle baş etme durumunda kalacak.

Acun Medya ve Fabrika Yapın ortaklığında çekilen, senaryosu Eylem Canpolat, Ali Yörükoğlu ve Ayşenur Sıkı tarafından yazılan ve yönetmenliği ise Aytaç Çiçek tarafından üstleniyor. Her ne kadar proje reyting oranlarında hayal kırıklığı yaşatsa da dram türünde yer alması sebebiyle Türk izleyici grubunun dikkatini çekiyor. Reyting oranlarında oldukça düşük sonuçlar elde eden Tuzak isimli televizyon dizisi projesi sosyal medyada ise adından söz ettiriyor ve seyirci grubu dizinin devam etmesini istiyor.

Toplamda 5 haftadır yayın hayatına devam eden ve ekranda olan projenin oyuncusu olan Akın Akınözü dizide Avukat Umut karakteri ile çok beğeniliyor ve binlerce yorum alarak sosyal medyada adından söz ettiriyor. Akın Akınözü, Avukat Umut karakteri ile popülerliğine popülerlik kattı ve bu durum sosyal medya araştırmalarına da yansıdı.