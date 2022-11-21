Hıncal Uluç Öldü, Defne Joy Foster Rahmetle Anıldı!

Türk basınının usta isimleri arasında yer alan ünlü televizyoncu ve gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetmesi ile günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Sosyal medyada vefatı ardından adından söz ettiren ve pek çok habere konu olan Hıncal Uluç üzücü olay ile adından söz ettirdi. Hıncal Uluç'un 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili pek çok paylaşım gerçekleşirken ünlü televizyoncu ve gazetecinin hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu. Hayatını kaybetmesi sonrasında Defne Joy Foster anıldı ve Uluç'un bir döneme damga vuran o sözlere hatırlatıldı. Hıncal Uluç bundan seneler önce Defne Joy Foster yaşamını yitirdiği zaman “Su testisi su yolunda kırılır” demiş ve bu sözleri pek çok tartışmayı alevlendirmişti. Çarpıcı bir paylaşıma imza atan ünlü gazeteci Cem Seymen ise bu sözleri hatırlatarak Defne Joy Foster'dan söz etti.

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster hakkında söylemiş olduğu sözleri yeniden hatırlatan ünlü gazeteci Cem Seymen, Hıncal Uluç hakkında “Bir kibir anıtının derin zalimliği” yönünde ifadeler kullandı. Hıncal Uluç'un vefatı sonrasında pek çok ünlü isim Defne Joy Foster’ı paylaştı ve sosyal medyada da bu şekilde tepkiler görüldü. 83 yaşında yaşamını yitiren gazeteci ve spor yorumcusu ünlü isim Hıncal Uluç, iki böbreğini de kaybetmişti. Bir süre önce kan zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ünlü isim daha sonra kalçasını kırmış ve by- pass ameliyatı olarak hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Son dönemde 10’a yakın ameliyat geçiren ünlü spor yorumcusu ve gazeteci yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyordu.

Ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın vefatı sonrasında bir yazı kaleme alan ünlü gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç, sosyal medyada yeniden gündem oldu ve ölüm haberi sonrasında Defne Joy Foster rahmetle anıldı. Pek çok kişi Hıncal Uluç'a Defne Joy Foster ile ilgili sarf ettiği sözler sebebiyle çok sinirlenmişti. Defne Joy Foster, Hıncal Uluç'un ölümü sonrasında yeniden trend listesine girerek anıldı.

Sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım gerçekleştiren ünlü gazeteci Cem Seymen, televizyoncu ve gazeteci Hıncal Uluç'un sözlerini hatırlatarak bu sözleri kimsenin unutmayacağını yazdı. Merhameti, kalbi, aklı ve vicdanı olan hiç kimsenin bu kötülüğü unutmayacağını belirten Cem Seymen kendisinin de Defne Joy Foster’a söylenen bu sözleri unutmadığını yazdı.

Ünlü ya da ünsüz pek çok kişi Hıncal Uluç'un vefat haberini öğrenmesi sonrasında Defne Joy Foster paylaşımı yaptı ve ünlü oyuncu rahmetle anıldı. 2 Şubat 2011 tarihinde ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş ve uzun süre boyunca tartışma konusu olmuştu. Tüm ülkede derin bir üzüntü yaratan bu ölüm haberi sonrasında Defne Joy Foster her sene ölüm yıl dönümünde rahmetle anılmaya devam ediyor.