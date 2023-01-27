Tuzak Dizisi Tahtını Hiç Beklemediği O Projeye Kaptırdı

Tuzak isimli televizyon dizisi projesi TV8 ekranlarında yayınlanarak seyirci karşısına çıkıyor ve yeni bölümleri ile sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Dizi yayın gününü çarşamba akşamından perşembe akşamına almış ve bu durum sebebiyle seyirci kitlesinden tepki toplamıştı. Projenin daha sonra reyting oranlarının düşük gelmesi sebebiyle ileri saatte yayınlanmaya başlaması da dizi sevenlerini korkutan bir gelişme olmuştu. Dizinin bir süre boyunca final söylentilerine maruz kalması ise merak ve heyecan içerisinde takip edilen bir konu olmuştu. Fakat ünlü televizyoncu ve sonucu Acun Ilıcalı, Tuzak dizisi ile ilgili önemli bir açıklamada bulunmuş ve projenin yayın hayatına devam edeceğini belirtmişti. Her ne kadar söz konusu dizi projesi reyting oranlarında istediği sonuçlara ulaşamasa da bu durum sosyal medyada farklı bir noktada ilerliyor.

Dizi ilk bölümünü seyirci karşısına çıkarması itibarıyla sosyal medyada çok konuşuluyor ve adından söz ettirerek yayın hayatına devam ediyor. Akın Akınözü isimli ünlü oyuncu ise bu durumun en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Akın Akınözü sevenleri ünlü oyuncuyu Hercai dizisinden biri yakın bir şekilde takip ediyordu. Oyuncunun yerli hayranları ile birlikte yabancı hayran sayısı da çok fazla ve bu durum dizinin popülerliğini etkileyen bir nokta. Akın Akınözü hayranları ünlü ismin sosyal medyada gündemden hiç düşmesine izin vermedi ve oyuncuya destek verdi. Akın Akınözü fanları ünlü oyuncunun Bensu Soral ile partner olmasından dolayı da büyük bir mutluluk duyuyor. Dizi iki oyuncunun başrolünde devam ediyor ve proje sosyal medyadan gelen ileti sayıları ile adından söz ettiriyor. Haftalardır Tuzak dizisi yerini kimseye kaptırmadan 1. sırada tahtta oturuyordu.

Popülerlik konusunda uzun bir süredir 1. sırada yer alan Tuzak dizisi yapılan son araştırmaya göre ise farklı bir projeye yerine kaptırdım. adba.tv tarafından düzenli olarak yapılan ölçümlere göre gelen ileti sayılarına bakıldığı zaman Tuzak isimli televizyon dizisi projesinin en popüler programlar ve dizi listesinde ilk sırada yer aldığı gözler önüne serildi.

16- 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi 1. numarada yer aldı ve toplamda 67.300 ileti sayısı alarak adından söz ettirdi. Star TV projesi olan Yalı Çapkını isimli başarılı diziyi 2. sırada Tuzak projesi takip etti ve Tuzak toplamda 56.000 ileti sayısı alarak magazin gündeminde adından söz ettirdi. TRT 1 dizisi olan Yürek Çıkmazı isimli dizi projesi ise 3. sırada yer aldı ve 49.400 ileti alarak başarı topladı.

Survivor 2023 ise listenin 4. sırasında yer aldı ve 35.600 ileti sayısı aldı. Show TV dizisi olan Kızılcık Şerbeti listenin 5 sırasında yer aldı ve 20.300 ileti sayısı aldı. Kanal D dizisi olan Yargı isimli proje 18800 ileti sayısı alarak izleyici grubunun beğenisini topladığını gözler önüne bir kez daha serdi.