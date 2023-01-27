Meclisten geçti! Son dakika haberi geldi, Emeklilere ödemeler verilecek!

Meclis onayından geçen ve emekli maaş alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan ödemelerde, emekli olan kişilere verilecek olan yeni kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz 50000 TL nakit ödemesinden faydalanmak için başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Meclis onayından geçen devlet destekli kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli maaşınız üzerinden alacağınız başvurular ile birlikte kredi işlemlerinizi, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapmanıza olanak sağlayacak, dileyen vatandaşları da internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi verecek.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda internet bankacılığı uygulamasını kullanarak da istedikleri zaman başvuru yapabilir. Emekli olup, kredi kullanacak olan kişilere verilen bu, Nakit kampanyasında 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor ve sizlere hızlı bir şekilde hesaplarınıza Ödemeleri Yatırılıyor. Meclis onayından geçer, bu ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçe almak.