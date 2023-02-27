Türk Dizileri Latin Pazarında Paylaşılamıyor

Türkiye, dizi ihracatı konusunda özellikle son 10 yıldır önemli bir çıkışa imza atmıştı. Hala yabancı hayranlar tarafından da Türk dizileri izlenilmeye devam ediliyor. Yurt dışında da bu projelerin büyük ilgi ile karşılaşması ile beraber sektör açısından da oldukça olumlu gelişmeler meydana geliyor.

Türk dizileri dizi ihracatı yaparak ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Dünyanın pek çok ülkesinde heyecan ve merak içerisinde izlenen yapımlar haline gelen Türk dizileri her geçen yıl daha çok hayran kitlesini peşinden sürüklüyor. Kimileri özgün senaryo kimileri de uyarlama olan dizi projeleri ile beraber Türk oyuncular da uluslararası alanda tanınıyor. Türk dizileri ve Türk oyuncular pek çok uluslararası ödül törenlerinde de ödüller alıyor ve bu durum ülkemizi çok mutlu ediyor. Ödül alınması Türkiye'de seyirci grubunu da çok mutlu ediyor ve bir sevinç uyandırıyor. Türkiye'yi bir dönem Latin dizilerinin etkisi sarmıştı ancak şu anda ise tam tersi bir durum meydana geldi.

Eski zamanların aksine Türk dizileri pek çok Latin ülkesinde yayınlanıyor ve çok konuşularak isimlerinden söz ettiriyor. Diğer taraftan sektörün arka planında da farklı bir durumun yaşandığı öğrenildi ve televizyon eleştirmeni, köşe yazarı Sina Koloğlu detayları aktardı.

Köşe yazarı ve televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu Türk dizilerinin Latin pazarında paylaşılamıyor olması hakkında sosyal medya hesabından önemli bir yazı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Latin pazarında Türk dizilerinin çok güçlü bir durumda olması sebebiyle bir memnuniyetsizliğin yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Bir dönem çok etkili olan Latin dizlerine duyulan ilgi artık Türk dizilerine karşı duyuluyor. Dizilerimiz dünyanın pek çok ülkesinde artık Latin dizilerinin yerini almış bir durumda bulunuyor. Yurt dışında çok izlenen Türk dizileri Türk oyuncuların tanınmasında da önemli bir pay sahibi.