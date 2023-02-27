Yalı Çapkını Pelin Ferit'in Gerçek Yüzünü Anlattı

Yaşanılan deprem felaketi sebebiyle Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını isimli proje 2 haftadır ekranlarda yer almıyordu. Bu hafta yeni bölümünü izleyici ile buluşturan proje yüksek izlenme oranı elde etti ve Seyran Pelin’i yaka paça evden çıkarttı. Bununla birlikte Halis Ağa'ya da gerçekleri anlatan Seyran ailenin büyük bir sarsıntı yaşamasına sebep oldu. Ancak olup biten her şeyi anlatması sebebiyle de büyük bir rahatlık yaşadı.

Seyran'ın yanı sıra Pelin de gerçekleri konuşarak bir doğruya imza attı. Seyran karakteri Pelin'e gitti ve Ferit'i hiç tanımadan evlendirildiğini anlattı ve yaşadığı ağır baskıları açıkladı. Dizinin yeni bölümünde yaşanan bu sahne Seyran ve Pelin'in Ferit ile ilgili durumlarının uzun bir zaman daha karmaşa içinde kalacağını ortaya çıkardı. Seyran karakteri Ferit'e Pelin'in hayatlarından çıkmadan ona güvenemeyeceğini belirtiyordu. Pelin ise Ferit'i çok küçük yaşlardan beri tanıma sebebiyle yaşanabilecek tüm olayları Seyran'a söyledi.

Ferit'in Seyran'ın kendisini sevdiğini anladığı zaman başka birine gidebileceğini Seyran'a anlatan Pelin kendisinin de aynı durumu yaşadığını ifade etti. Yaşadığı tüm olaylara rağmen Ferit'i bırakıp gidemediğini ifade eden Seyran karakteri onsuz bir hayatı da asla düşünemediğini açıkladı. Büyük bir tutku ile Ferit'e bağlı olduğunu söyleyen Pelin bunun bir hastalık olabileceğini de belirtti.

Seyran Pelin'in anlattıklarından çok büyük bir tüyo aldı ve Ferit ile olan ilişkisinde Pelin'in yaptığı hataları yapmamak adına daha emin adımlarla yürümenin planını hazırladı. Seyran Ferit’e duyduğu hisleri bir anda ortaya dökmemek adına çabalasa da diğer bölümde yaşayacakları olayları izleyeceğiz. Ferit dizinin 22. bölüm fragmanında Seyran ile daha çok yakınlaşacak ve daha sonra hemen Pelin'e koşarak seyirci grubuna sinir krizi yaşatacak. Ferit Pelin'i hayatından çıkarmak istemeyecek ve iki kadın aynı anda idare etmek onun hoşuna gidecek.