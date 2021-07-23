Tuba Büyüküstün Sağlık Durumu Nasıl? Tuba Büyüküstün 4 Gündür Hastanede!

Kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile bir evlilik yapan ve Maya ile Toprak adında iki kız çocuğu olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Büyüküstün konu hakkında kovid pozitif olduğu haberlerinin doğru olduğunu açıkladı. 4 gündür hastanede olduğu bilgisini de veren ünlü isim, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Peki başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu nasıl?

Hakkında çıkan haberleri doğrulayan başarılı isim Tuba Büyüküstün, koronavirüse yakalandığını ve 4 gündür hastanede bulunduğunu söyledi. 4 gün ardından evine döndüğü bilgisini sevenleri ile paylaşan ünlü oyuncu merak edilenlere de yanıt verdi.

Another Self isimli projede Ada karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. Başarılı ismin koronavirüse yakalanması sonrasında Ayvalık'ta başlayan dizi çekimlerinin de iptal edildiği öğrenildi.

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, hakkında çıkan haberler sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren 39 yaşındaki ünlü isim, sevenleri ile bilgi paylaşımında bulundu.

Koronavirüse yakalandığı haberlerinin doğru olduğunu ve 4 gündür hastanede olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, doktoruna, hemşirelere ve hasta bakıcılarına çok teşekkür ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra her yerden gelen güzel dilekler için de teşekkür ettiğini ifade eden sevilen isim, güncel olarak evde olduğunu ve iyi olduğunu aktardı.

Başarılı oyuncuya paylaşmış olduğu açıklama ardından çok sayıda “Geçmiş olsun” mesajı yazıldı ve ünlü isim kendisine gelen “Geçmiş olsun” mesajları için de teşekkürlerini iletti.

Ünlü oyuncunun ismi son zamanlarda şarkıcı Murat Boz ile alınmış ve çiftin Beykoz'da bulunan bir mekanda baş başa yemek yediği öğrenilmişti.