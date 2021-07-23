Denizbank Odeabank ve TEB Bankası sms ile 50.000 TL kredi veriyor, anında başvuru imkanı ile işlem yapılıyor

Denizbank Odeabank ve TEB Bankası sms ile 50.000 TL kredi veriyor. Denizbank, Odeabank ve TEB Bankası üzerinden SMS ile 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır başvuru şartları nelerdir sizlere bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Denizbank, Odeabank ve TEB Bankası üzerinden son dakika kredi kampanyası başladı. 50.000 TL'ye kadar verilecek bu ihtiyaç kredilerinde SMS atarak anında kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, 50.000 TL kredilerinin 36 ay vadeye kadar kullanabilmektedir. 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredilerde SMS atmadan önce kredi notunuzun sorgulamanız da fayda vardır. Kredi notu 1250 ve üzerinde olan kişiler, SMS ile kredi başvurusu yaptıklarında onay olabilmektedirler. Ayrıca güncel bankalarda eğer kredi ve kredi kartı ödemelerinizde gecikmeler varsa bu gecikmeleri de kapattıktan sonra başvuru yapmanızı öneriyoruz.

DenizBank SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

DenizBank, SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka 32/80 numarasına Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak gönderin. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Banka kredi değerlendirmesini hızlı bir şekilde yapacak ve sizleri anında kredi sonucunu söyleyecektir.

DenizBank SMS kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere olumlu yanıt verirse bu olumlu yanıtlı olan mesajı alıp ve kimliğinizi alarak en yakın DenizBank şubesine giderek bu krediyi kullanabilirsiniz. Ayrıca SMS ile kredi başvurusu onayı aldıktan sonra İnternet Bankacılığı kullanıyorsanız, internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurunuz yapmanız mümkündür. Eğer SMS ile kredi başvurusu yapmadıysanız, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.

Odeabank 50.000 TL SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Odeabank üzerinden 50.000 TL SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler de bir mesaj atarak hemen ne kadar onay aldıklarını görebilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, cep telefonlarında Mesaj kısmına girdikten sonra Nakit yazıp boşluk bırakıp kimlik numaralarını yazarak 84 44 numarasına mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir. Mesaj gönderiminden sonra beş dakika içerisinde kredi sonucu sizlere verilir. 50.000 TL SMS ile kredi başvurusu yapacak olan müşteriler bu kredileri hemen kullanabilmektedirler. Banka şubesinden veya bankanın internet bankacılığından onaylanan tutar kadar krediyi hemen kullanmanız mümkündür.

TEB Bankası 50.000 TL SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

TC kimlik numaranızı 44/66 numarasına mesaj atarak, hemen Kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere anında ne kadar onay vereceğini söyler. 50.000 TL'ye kadar yapacağınız bu kredi başvurusunda onay almak istiyorsanız kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Kredi onayı alındıktan sonra banka şubesine bu onaylı mesaj ile beraber giderek kimliğinizle onaylanan tutarı kullanabilirsiniz. TEB Bankası 50.000 TL kredilerde en fazla 36 ay vade ile kredi vermektedir. Dileyen müşteriler ise ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak bu krediyi kullanabilir.