Tozluyaka’nın Çağrı’sı Haktan Zavlak: “Üstümde Büyü Olabilir”

Gerçek hayatta canlandırdığı Çağrı karakterine çok benzeyen Haktan Zavlak kendisiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinde Çağrı isimli karaktere hayat vererek izleyici karşısına geçen ünlü oyuncu Haktan Zavlak yapmış olduğu itiraf ile sevenlerini şaşkınlığa sürükledi. Son dönemde Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka isimli dizi projesinde etkili bir çıkış gerçekleştiren Ahmet Haktan Zavlak, sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Bir gençlik dizisinde oyunculuk performansı sergileyen ve Fox TV ekranlarında hayranları karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağrı Koçak olarak ekranlarda performans sergiliyor. Ünlü isim dizi projesinde belayı üzerine çeken bir gencin hayatını seyirci karşısına çıkarıyor. Hızlı bir popülerlik süreci yaşayan genç oyuncu oyunculuk kariyerine 2019 senesinde adım atmıştı.

Haktan Zavlak dizi sektörüne “Bir Aile Hikayesi” isimli dizi ile adım atmıştı. Daha sonra Yasak Elma isimli entrika dolu dizi projesinde Erim Argun karakterine hayat vererek geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başaran ve başarı merdivenlerini hızlı bir şekilde tırmanan ünlü oyuncu bu defa Tozluyaka dizisinde performans sergiliyor. Yasak Elma dizisi sonrasında Yeşilçam isimli dijital dizide de rol alan ünlü oyuncu Haktan Zavlak ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Yeşilçam isimli dijital dizi ardından Oğlum isimli dizide de performans sergileyerek tecrübe kazanan genç oyuncu son olarak Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinde hayranları ile buluştu.

Genç oyuncu sinemada Demir Kadın Neslican isimli filmin de oyuncu kadrosunda bulunuyor ve etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan genç oyuncu, Tozluyaka dizisi sayesinde geniş bir hayran kitlesi elde etti. Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan genç oyuncu Ahmet Haktan Zavlak, Onedio'nun YouTube kanalındaki programın konu olduğu ve merak edilenleri yanıtladı.

Ünlü isim Tozluyaka isimli projesinde hayat verdiği Çağrı karakteriyle seyirci grubu tarafından çok seviliyor. Ünlü isim kendi karakteri ile Çağrı karakteri arasındaki benzerlik hakkında konuştu ve hayranından gelen soruyu yanıtladı. Ünlü oyuncunun bir hayranı Ahmet Haktan Zavlak'ın dizide olduğu gibi gerçekte de başını belaya sokmasının bu kadar kolay olup olmadığını sordu.

Genç oyuncu ise gerçekte de ne yazık ki bela çeken bir yapısı olduğunu ifade etti. Anlayamadığı bir şekilde çocukluğundan beri sıklıkla üzerine bela çektiğini ifade eden genç isim bu açıklaması ile hayranlarını gülümsetti. Bunun yanı sıra Tozluyaka dizisinden teklif aldığı zaman bu kadar çok konuşulan birisi olacağını düşünmediğini itiraf eden ünlü isim bu durumun kendisine çok sürpriz olduğunu açıkladı.

İlk bölümlerin yayınlandığı sırada Çağrı karakterinin Twitter'da gündem olduğunu açıklayan ünlü isim bu durumu kesinlikle beklemediğini ifade etti. Haktan Zavlak, Tozluyaka isimli dizi projesinde hayat verdiği Çağrı karakteri ile beğeni topluyor ve rol arkadaşı Serra pirinç tarafından canlandırılan Zeyno karakteri ile birlikte müthiş bir etkileşim elde ediyor.