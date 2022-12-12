Tozluyaka Yayın Hayatına Devam Etme Kararı Aldı! Güçlü bir Direnç Var

Gençlik dizlerinin başında yer alan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi yayın hayatına ilk başladığı sırada Pazartesi akşamlarında yayınlanıyor ve seyirci ile buluşuyordu. Oyuncu kadrosunda bulunan genç isimlerin sergilemiş olduğu dikkat çekici oyunculuk performansları ve senaryosu ile yaz dönemine adeta damga vuran Tozluyaka projesi kış sezonunda da elde ettiği yüksek izlenme oranları ile yayın hayatına devam etme kararı aldı. Daha sonra projenin yayın günlerinin pazar akşamlarına kaydırıldığı açıklandı ve proje gün değişikliğine gitmesi ile seyirci grubunu korkuttu. Hem genç oyuncuların hem de deneyimli isimlerin oyuncu kadrosunda bir arada bulunduğu Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosu projenin bu kadar çok sevilmesinin bir nedeni olarak görülüyor.

Oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Emre Kınay ve Tayanç Ayaydın gibi oldukça etkili isimler bulunurken genç oyuncular da bu dizi ile önemli bir tecrübe fırsatı elde etti. Ecem Çalhan, Kaan Miraç Sezen, Serra Pirinç, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Şimşek, Ahmet Hakan Zavlak, Özgür Foster ve Can Bartu Aslan oldukça başarılı oyunculuk performansları ortaya koyarak isimlerinden söz ettirdi. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan genç oyunculardan bazıları daha önceki projelerde de bulunan ve dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Fakat bazı isimler tecrübesi az olan oyuncular olarak görüldü ve piyasaya yeni giriş yapmalarına rağmen çok başarılı sonuçlar elde edildi.

Söz konusu dizi projesinin en önemli başarısı az deneyimli, deneyimsiz ve çok deneyimli isimleri bir araya getirerek oyuncu kadrosunu güçlendirmek oldu. İşin içine gençlik enerjisi ile hikayenin heyecanı da katılınca proje 24. bölümü ile ayakta durmayı başardı ve yayın hayatına devam etme kararı aldı. İlk başladığı sıralarda ortalamanın çok üzerinde reyting oranları elde ediyor ve bu durum seyirci grubunu mutlu ediyordu. Daha sonra sezon dizilerinin başlaması ve Tozluyaka dizisinin gün değişikliği yapması ile bazı izleyici kayıpları yaşanmıştı. Fakat tüm kişiler kategorisinde ortalamaya yakın reyting oranları alarak ekranda kalma şansını arttıran ve bugüne kadar iyi bir şekilde direnen dizi ne kadar güçlü olduğunu her yeni haftada gösteriyor.

Kanalın dizi projesini daha ne kadar ekranda tutup tutmayacağı bilinmiyor fakat oyuncu kadrosunun büyük direnci ve seyirci grubunun hikayeden vazgeçmemesi ile beraber ortaya yaz döneminden kalma güzel bir hikaye çıkıyor ve seyirci kitlesi bu diziyi severek izliyor. Dizi projesinin 24. yeni bölümü 11 Aralık Pazar akşamında yayınlanacak ve oldukça heyecanlı geçen bir bölüm sonunda elde edilen izlenme oranları merak edilecek.

Bir önceki bölümü ile de beğeni toplayan ve seyirci grubuna ekran başına kilitleyen Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi oldukça heyecanlı ve güçlü bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Başrollerde Dolunay Soysert, Nur Yazar, Tayanç Ayaydın ve Emre Kınay gibi birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu dizi seyirci grubunun gözdesi.