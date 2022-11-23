Tozluyaka Ege Kariyer Hayatında Çok Başarılı! Özgür Foster Kimdir?

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinde oldukça sevilen bir karakter olan Ege'ye hayat veren Özgür Daniel Foster adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizi projesi ile çok konuşulan genç isim Özgür Foster Ağustos ile Eylül ayları arasında sosyal medyada en popüler ilk 5 isim arasında girmişti. Bunu yaparak çok önemli bir çıkış sergileyen başarılı oyuncu dizide hayat verdiği karakter ile dikkatleri üzerinde topluyor Yiğit Koçak, Haktan Zavlak, Caner Topçu, Onur Seyit Yaran ile beraber Özgür Foster da kariyer hayatının en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Pazar akşamlarında genç oyuncu Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Tozluyaka dizisine devam ediyor ve oyunculuk performansı sergiliyor. Oyuncu dizide canlandırdığı Ege Şimşek karakteri ile çok sevildi ve geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Oyunculuk eğitimlerini Durul Bazan'dan almış olmanın farkını da Tozluyaka dizisinin setinde yaşayan Ege Şimşek her hafta merak içerisinde takip ediliyor.

2017 senesinden bu yana Özgür Foster oyuncu olarak projelerde yer alıyor ve güçlü bir performans sergiliyor. Kuş Uçuşu ve Aşk 101 gibi iki başarılı dijital dizide oyunculuk tecrübesi yaşayan ünlü isim geçtiğimiz sezonda Annemizi Saklarken isimli dizide de rol almıştım. Daha sonra Tozluyaka projesi ile kariyer hayatında güçlü bir döneme giriş yapan Özgür Foster Durul Bazan’ın çok iyi bir eğitmen olduğunu açıkladı.

Kendisi ile 2 senedir tanıştığını belirten Özgür Foster Durul Bazan’ın hem hocası hem de abisi olduğunu belirtti. Durul Bazan'ı yalnızca hoca olarak göremediğini söyleyen Özgür Foster onun kendisi için mükemmel bir hoca olduğunu belirtirken çok cana yakın olduğunu da söyledi. Sizler için haberimizin devamında genç oyuncu Özgür Foster'ın Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi hakkında yapmış olduğu açıklamaları yazdık.

Ünlü oyuncu Tozluyaka dizisine dahil olması ile hayatında pek çok şeyi değiştirdiğini açıklarken projeye devam ettiklerinin bilgisini de sevenleriyle paylaştım. Tozluyaka yayın hayatına bir yaz dizisi olarak başlamış ve pazar akşamlarında seyirci ile buluşmaya devam etmişti. Pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi güçlü hikayesi ve sevilen oyuncu kadrosu ile çok sevildi. Genç oyuncu Özgür Foster da bu durum hakkında pek çok oyuncu gibi gurur duyuyor.

Bu diziye bir yaz işi olarak girdiklerini fakat sezonda da devam ettiklerini belirten ünlü oyuncu Özgür Foster güzel bir kitlelerinin olduğunu ve seyirci grubunun kendilerini her hafta seve seve izlediklerini yazdı. Bunun kendisi için çok güzel bir fırsat olduğunu belirten Özgür Foster kendi adına çok mutlu olduğunu söylerken bu dizinin kendisini halka ve sektöre tanıtılması adına da iyi bir iş çıkardığını açıkladı. Şu an dizinin çok güzel gittiğini ve bu yüzden çok mutlu olduğunu açıklayan ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.