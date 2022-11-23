Seren Serengil Hadise'nin İsyanına Veryansın Etti! “Reza Haberler Çıkarsa intihar Ederim”

Ünlü sunucu ve televizyoncu Seren Serengil başarılı şarkıcı Hadise'nin Reza Zarrab'la ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in elinde kanıt olduğunu ve bu kanıtları açıklayacağını belirtmesi sonrasında iddialara yanıt verdi. Bir grup tarafından bir buçuk senedir taciz edildiğini belirten Hadise tehdit edildiğini de söylemişti. Ünlü sunucu Seren Serengil ise Hadise'ye bir kez daha seslendi ve iddialarının arkasında durduğunu belirtti. Kanıtlarını ise sabah programında açıklayacağını ifade eden ünlü şarkıcı, kanıtlarını bir adım öteye taşıdı.

Bir süredir Reza Zarrab ile Hadise arasında ilişki olduğunu öne süren Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil, dikkatleri üzerine çekti. Elinde kanıt olduğunu söyleyerek bu kanıtları açıklayacağını belirten ünlü isim bugün iddiasını bir adım öne taşıdı.

Hadise bu iddia sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile RTÜK’ü etiketleyerek bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından ünlü şarkıcı Hadise her şeyden önce bir kadın olduğunu ve bir insan olduğunu belirtti. Bir grup tarafından bir buçuk senedir taciz edildiğini ve tehdit edildiğini söyleyen ünlü şarkıcı bu insanlara göre kaç kere kürtaj yaptırdığını ve kaç kere hamile kaldığını yazdı.

Magazin programı sunucusu olan Seren Serengil'den yanıt ise Hadise'nin paylaşımına karşılık olarak gecikmedi. Serengil iddialarının arkasında durduğunu açıklarken sabah programında kanıtlarını açıklayacağını belirtti. Yaptığı açıklamada ünlü sunucusu Seren Serengil tertemiz ve ahlaklı yaşayan kadınların temsilcilerinin onlar olamayacağını belirtirken kimsenin onlara tehdit ya da şantaj yapmadığını açıkladı. Her şeyleri yarın her yerde çıkacak diye panik halinde olduklarını belirten ünlü sunucu sevgililerine panik hallerini de mesajlarında dile getirdiklerini ifade etti. “Reza haberler çıkarsa intihar ederim, Reza yayın yasağı aldır, avukatını gönder, Reza Teşekkür ederim yayın yasağı aldırmışsın” şeklinde açıklamalar da Seren Serengil tarafından yapıldı

Hadise ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda taciz ve tehdit edilen tüm kadınlara seslenip susmamaları gerektiğini belirtmişti. Kendisinin de susmadığını açıklayan ünlü şarkıcı Hadise asla susmayacağını ve Hadise olmanın ünlü olmanın bir bedeli olduğunu belirtti. Göz önünde olan ünlü isimlerin sevenleri olduğu kadar sevmeyenlerinin de olduğunu açıklayan başarılı şarkıcı kendisinin genelde konuşmadığını ve sevenlerinin bu durumu bildiğini belirtti. Adalete her zaman güvenliğini açıklayan sevilen isim Hadise bu sefer ise söyleyeceklerinin olduğunu yazdı.

Kendisinin işine aşık, müzikle mutlu olan ve ailesine bakan bir insan olduğunu belirten ünlü şarkıcı hayatı, hayatını ve sevenlerini çok sevdiğini belirtti. Hayranlarının istediği sürece kendisinin sahnelerde olacağını belirten Hadise şarkılarını söylemeye devam edeceğini de açıkladı. Kariyer hayatı boyunca kimseyle polemiğe girmediğini belirten ünlü isim kendisine Roberto Carlos bacaklı diyenlerin olduğunu, obez diyenlerin olduğunu ve daha neler söylendiğini ifade etti. Bu insanların açıklamalarına göre metres olduğunu ve bel altı pek çok söze maruz kaldığını açıklayan Hadise dikkatleri üzerine çekti.