Tozkoparan İskender Dizisi Artık Tiyatro Sahnelerinde Olacak

Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilen kaliteli içeriklere sahip olan TRT 1 ekranlarında beğenilerek izlenen Tozkoparan İskender isimli proje artık tiyatro sahnelerinde olacak. Tozkoparan İskender isimli proje paraf genç kartın katkıları ile birlikte Poll Production ve Fotoroman Film yapımı ile müzikal oyun olarak ara tatili boyunca izleyicisi ile sahnede buluşturulacak.

Çocuklara yönelik olarak TRT 1 ikramlarında çok sıkı bir şekilde takip edilen Tozkoparan İskender isimli dizi yepyeni platform ile birlikte ara tatile giden öğrencilerin beğenisine tiyatro sahnelerinde sunulmuş olacak. Tozkoparan İskender isminde dizi TRT 1 ekranlarına gelmiş olduğu ilk günden bu yana uluslararası alanda da 7’den 70’e birçok izleyici tarafından sıkı bir şekilde izlendi ve takip edildi. Türk tarihine bakıldığında en büyük okçusu olan Tozkoparan İskender’in başından geçenlerin anlatıldığı dizi sezon arasına girdiğinden dolayı izleyiciler de diziyi çok özledi.

Tozkoparan İskender Anadolu Ateşinin Kıvılcımlarıyla Süslenecek

Tozkoparan İskender televizyon ekranlarından sonra tiyatro sahnesinde yine 7’den 70’e birçok izleyicilerle buluşacak. Ara tatilin yaklaşmış olduğu şu günlerde ise 7’den 70’e herkes tarafından sabırsızlıkla Tozkoparan İskender isimli tiyatronun izleneceği an bekleniyor.

Tiyatro sahnesinde oynayacak olan ünlü oyunculardan Çağan Efe Ak, Berat Efe Parlar, Leya Kırşan, Yağız Kılınç, Deniz Erayvaz, Elif Sevinç, Arda Kalaycı, Ilgım Kablan, Arda Şahin ve Nazlı Yağcı’nın rol aldığı oyunda görsel ve müzikal bir şölen ile birlikte tiyatronun keyfine varılacak.

Tozkoparan İskender isimli dizinin senaristleri arasında ise Selin Arap kirli ve özgür Ağaoğlu bulunuyor ve aynı zamanda kaleme alınan ani çiçek tarafından yönetilen Tozkoparan İskender müzikali birçok vatandaş tarafından övgü ile bahsediliyor.