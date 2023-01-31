FOX TV Hayatımın Şansı Projesinde Her şey Değişiyor!

Fox TV 'de yayınlanan Hayatımın Şansı, Çarşamba gecesinin vazgeçilmez dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Her hafta yeni bölümü ile ekranlara gelen dizi sevilerek izleniyor. Şifanur Gül’ün ve Alican Yücesoy' un başrol oynadığı iddialı yapım dramatik sahneleri ile gündemde olmayı başarıyor.

Şimdiye kadar yayınlanan bölümleri oldukça beğenilen dizinin farklı bir izleyici kitlesi var. Geniş bir hayran kitlesi oluşan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Yeni Bölümde Heyecan Dorukta!

Reytinglerde biraz zorlansa da beğeni kazanan dizi devam ediyor. Reytinglerinin devam ettikçe artması bekleniyor. Her Çarşamba günü ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümün merak edilen detayları;

Kızlar hava alanında kaçmak üzere iken, şaşırtan bir darbe alırlar. Bu kez her şey sil baştan başlıyor. Herkes ona göre davranacak.

Yonca ve Rüzgâr yepyeni bir karar alma aşamasında oldukça sıcak tavırlar sergilerken dizi giderek heyecanlı bir hal almayı başarıyor.

Canan'sa Sare 'yi alabilmek için Erman 'la beraber uğraşıyor, fakat bu herkesi derinden etkileyecek bir olay yaşanmasına sebep olacak.

Dizinin yepyeni bölümü hayranları tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. Dizinin bu bölümü ile yükselişe geçerek reytinglerde başarı sağlaması umut ediliyor. Başarılı dizi harika bir yola adım attı. Belli bir hayran kitlesi olan dizi hayranları tarafından çok rağbet görüyor.