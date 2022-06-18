Toprak Can Adıgüzel Başarıları Sayesinde Hızlıca Başrol Koltuğuna Oturdu

Sergilediği başarılı oyunculuğu sayesinde de Alev Alev dizisinin hemen ardından ATV'de seyircisiyle buluşan Kalp Yarası dizisinde Yaman karakterini canlandırmıştır. Dizinin yayınlandığı süre boyunca oyunculuğu takdir edilmiştir. Bu karakteri üstlenirken de hafızalarda yer edinmeyi başarmıştır. Oyunculuk kariyerinde tercih ettiği doğru projeler ve oyunculuğuyla çok kısa bir sürede başrol gibi önemli bir konuma yükselmiştir. Toprak Can Adıgüzel, yeni sezonda Sevmek Zamanı isimli dizide başrolü canlandıracaktır.

Sevmek Zamanı Dizisi

20 Haziran 2022'de ilk bölümü yayınlanacak olan, Süreç Film imzalı Türk televizyon dizisidir. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban ve senaristliğini de Merter Savaş'ın üstlendiği dizide başrollerde İlhan Şen ve Deniz Işın yer almaktadır. Ayrıca dizide Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimler de önemli rolleri canlandıracaktır. Dizi, okuyan, çalışkan ve azimli bir genç kadın olan Firuze ve Kağan'la tanıştıktan sonra Firuze'nin değişen hayatını anlatacaktır.



Firuze, zorluklarla dolu çocukluk hayatından sonra onu ve kardeşlerini evlatlık edinen Muhsin Baba ile sakin bir hayat yaşamaktaydı. Ancak tatlı bir şekilde tanıştığı Kağan'ın ardından Firuze, güvenli bölgesinden fırtınalara sürüklenecektir. Dolayısıyla Sevmek Zamanı dizisinde birbiriyle tanıştıktan sonra eski düzenlerinden, hayatlarından eser kalmayan bir çift karşımıza çıkacak. Sevmek Zamanı, izleyicilere hasret kaldıkları duyguları sunmayı vaat ediyor. 20 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de dizinin ilk bölümü merakla bekleniyor.

Toprak Can Adıgüzel Kimdir?

Toprak Can Adıgüzel, 26 Ocak 1992'de İzmir'de doğmuştur. Eğitiminin her aşamasında oyunculuğa yer veren Adıgüzel, lise yıllarda da çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Bu isteği de onu İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk bölümüne yöneltmiştir. 2017 yılında mezun olmasının ardından da tiyatroya devam etmeyi seçmiştir. Televizyon dizilerine yaptığı ilk giriş de Kadın dizisinin final bölümü olmuştur.

Oynadığı bu rolün ona getirdiği başarı ise çok büyük olmuştur. Kadın dizisindeki İsmail rolü ile adından söz ettirmeyi başarmıştır. İnsanların oyunculuğunu takdir ettiği proje olan Alev Alev dizisinde yer almıştır. Adıgüzel, dizide Ali karakterini canlandırmıştır. Yayınlandığı dönem belli bir kitleye sahip olan Alev Alev dizisindeki başarılı oyunculuğu sayesinde fark edilmiştir. Ancak dizi setinde meydana gelen olaylar bir dönem çok konuşulmuştur. Adıgüzel'in dizideki partneri Hazar Ergüçlü'nün kendi partnerinin dizideki diğer oyuncuların partnerleri kadar ünlü olmadığı nedeniyle sinirlendiği ve bu nedenle de Adıgüzel'in dizideki sahnelerinin azaltıldığı iddia edilmiştir.

Hatta dizideki sahnelerini azalması hayranları tarafından fark edilmiş ve nedenleri araştırılmaya başlanmıştır. Bu iddialar sonucunda da Adıgüzel, Alev Alev dizisinden ayrılmıştır. ATV'de 32 bölüm boyunca yayınlanan Kalp Yarası dizisi de Adıgüzel'in yer aldığı bir sonraki proje olmuştur. Yaman Öztürk rolünü hakkıyla yerine getiren oyuncu 2022'ye geldiğimizde ne kadar doğru adımlar attığını göstermektedir. Çünkü Adıguzel, 20 Haziran 2022'de yayınlanacak olan Sevmek Zamanı adlı dizide başrolü oynayacaktır.



Oyuncu bu proje hakkında, çok güzel bir projeye başladıklarını ve bu projenin içerisinde hepimizin aradığı aile bağları, kardeşlik ve arkadaşlığın en güzel halleriyle anlatılacağını belirtmiş. Ayrıca Toprak Can Adıgüzel, Yeşilçam filmlerini izlerken hissettiğimiz güzel duyguları yeniden ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Toprak Can Adıgüzel, özel hayatını da olabildiğince kariyerinden uzak tutmaktadır. Kendisi için ön planda olan oyunculuk kariyeridir.