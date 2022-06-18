Destan Dizisi Nasıl Devam Edecek?

Edip Tepeli ve Ebru Şahin'in başrollerinde olduğu dizinin kastı da oldukça başarılıydı. Olayların hız kesmeden devam ettiği ve aksiyon ve merak dozunun da eksilmediği dizi sezonun başında sıkıntı yaşamasa da sonuna doğru problem yaşamaya başladı. Sezon sonunda seyircilerin ilgisini kaybettiği dizinin gelecek sezon toparlanması şart. Yoksa seyirci sayısı daha da düşebilir? Peki seyirciyi yeniden yakalamak için Destan dizisi ne yapabilir?

Destan Dizisinde Hangi Değişiklikler Olacak?

Dizinin başrollerine eşlik eden bir diğer isim Selim Bayraktar. İkinci sezon çekimlere başlamadan tatile giren dizinin oyuncuları çekimler başlamadan dinlenmeye ve enerji toplamaya çalışıyor. Dizinin yapımcısı olan Bozdağ film bu alanda ve bu tür dizilerde deneyimli. Yapım şirketi daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini yapmıştı. Bu alandaki deneyimlerini Destan dizisinde de değerlendiren yapım şirketi tarihi ve fantastik bir atmosfer kurulması konusunda Destan dizisinde de başarılı oldu. Hikâye de etkileyici ve sürükleyici olduğu için dizi ilk başlarda izlendi. Ayrıca bu izlenme oranlarında oyuncuların katkılarını da küçümsememek gerekiyor. Peki, ikinci sezon herhangi bir sorun yaşamamak için dizi neler yapabilir?

Sosyal medya paylaşımları bu sıralar her dizi yapımcısı ve senaristinin dikkate alması gereken şeyler. Destan dizisi ekibi de bu paylaşımlarda nelere vurgu yapıldığını takip ederse daha başarılı olabilir. Dizinin iki senaristinde de değişikliğe gidilmesi dizi için yeni gelişmelere işaret edebilir. Dizi şimdiye kadar Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz tarafından yazılıyordu. Ama yeni sezonda kalem başka birisine emanettir. Bu değişikliğin diziye katkı sunması için yeni senaristlerin sanki dizi ilk baştan başlıyormuş gibi yeni bir atmosfer yaratmayı başarması gerekiyor. Hikâyenin yepyeni bir dinamiğe ve harekete ihtiyacı var. Belki de dizideki olaylar ilerlerken yeni düğümler ve yeni sorunlar oluşturulmalı. Bu şekilde etkileyici bir girişle ikinci sezona başlanırsa dizinin yeniden izleyicisini yakalama şansı doğabilir.

Üç Aylık Ara İyi Değerlendirilmeli

Destan dizisinin yeniden ve etkileyici bir çıkış yapabilmesi için üç aylık tatil çok iyi değerlendirilmelidir. Sosyal medya paylaşımlarından seyircileri daraltan ya da rahatsız eden noktalar takip edilebilir. Hikâyeyi tıkayan ve gelişmesini engelleyen bölümler saptanabilir. Hangi karakterin hangi hataları ve çıkmazları iyi değerlendirilebilir şeklinde bir ön çalışma yapılabilir. Ayrıca ikinci sezon tanıtımları yapılmadan önce iddialı bir çıkış için gereken hazırlıklar tamamlanmalıdır. Yeni senarist ya da senaristlerin değişiklik ve yeniliklerden korkmaması ve insanları etkileyecek gelişmeleri yakalayabilmesi gerekir. Bunun için de tatilde sıkı bir hazırlık yapmaları gerekir.

İlk sezonun sonunda başrol karakterlerinin bir araya gelmiş olması seyircileri bir nebze sevindirdi. Ayrıca diğer karakterler tarafından yapılan entrika ve pusu kurma dozu da bu dizi için gayet yerindeydi. Ama yeni sezonda bunların aynı şekilde devam etmesi diziye bir şey kazandırmayabilir. Dizinin yepyeni açılımlara ve yepyeni sorunlara ihtiyacı var. Yeni düğümler atılması için bazen yeni karakterler de gerekebilir. Tarihi yapımlardan yeni karakter ortaya çıkarmak zor olsa Destan dizisinin gerçekten ciddi anlamda yeniliklere ihtiyacı var. Ne kadar renkli ve farklı yapımlar olsa da fantastik hikâyelerin de değişikliğe gitmesi şarttır. Bu değişiklikler de sadece düşmanların ne denli kötü olduğu ve ne denli zorlu başarılar kazandırdığına seyirciyi ikna etmeye çalışarak yakalanmayabilir. Bu yüzden tatilde senaristlerin çok sıkı bir şekilde çalışması gerekiyor.