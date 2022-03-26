Tolgahan Sayışman'dan Aynasız Haluk Filmi

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya’nın yapımcılığını üstlenmiş olduğu Aynasız Haluk isimli filmin afişinin yayınlandığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Söz konusu projenin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu bilinirken filmin senaryosunun ise Gülsev Karagöz, Makbule Kosif ve Zafer Özer Çetinel tarafından yazıldığı bilmiyordu. Sinema filminin 29 Nisan tarihinde vizyona gireceği de açıklandı ve film hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Sizler için Aynasız Haluk filmi ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimiz devamında belirttik.

Projede iki farklı karaktere hayat veren Tolgahan Sayışman’a Algı Eke, Erdal Özyağcılar, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Çağla Boz, Mehmet Bozdoğan, Aslıhan Karalar, Barbaros Dikmen, Sera Tokdemir ve Burak Serdar Şanal gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor. Bir süredir herhangi bir dizi ya da film projesinde görünmeyen ve bu gelişme ile hayranlarının dikkatini çeken ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan yeni bir film müjdesinin gelmesi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Yaklaşık olarak son bir senedir projelerde yer almayan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman diğer taraftan Han Medya Yapım İirketi aracılığı ile kamera arkasında önemli düzenlemelere imzasını atmıştı. Geçtiğimiz sezonda Show TV ekranlarında yalnızca 3 bölüm süren Şeref Sözü isimli dizide yer alan ünlü oyuncu reyting şansızlığı yaşamış ve daha sonra projelerde yer almama kararı alarak sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Fakat kendi işleri için setlere dönüş yapan ünlü oyuncu Aynalı Haluk isimli sinema filminde iki karaktere beraber hayat verecek. Bu karakterlerden birisinin Tolgahan Sayışman'ın oğlunun ismi olan Efehan’ın ismini taşıması da film hakkında dikkat çeken detaylar arasında gösterildi. 29 Nisan tarihinde sinema severler ile buluşacak olan proje polisiye komedi türünde izleyici karşısına çıkacak.