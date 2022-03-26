Aç Karnına Su İçmek Zayıflatır Mı, Ilık Su Faydalı Mı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz su tüketimi ile ilgili en çok merak edilen sorulara yanıt verdi ve önemli tavsiyelerde bulunarak sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. İnsan hayatı için oksijenden sonra en önemli gereksinim olarak gösterilen su, vücut ağırlığının yaklaşık olarak yüzde 60'ını oluşturmaktadır ve suyun faydaları çok fazladır. Oğuz suyun faydaları hakkında konuşurken toksinleri temizlediğini, böbrekler başta olmak üzere çok sayıda organın ve metabolizmanın düzenli çalışmasında önemli görevler üstlendiğini, vücut sıcaklığının belirli sınırlar içerisinde kalmasını sağladığını ve yenilen besinleri sindirmenin faydalı olduğunu açıkladı.

Günlük yaşamın koşuşturması ve iş hayatının yoğun temposu sebebiyle çoğu zamanda su içmek gibi önemli bir hatanın yapılabildiği belirtildi ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz konu hakkında çeşitli uyarılarda bulundu. Yeterince su tüketilmediği zaman erken yaşlanma, dehidrasyon, sindirim ve tansiyon problemleri gibi çok sayıda önemli sağlık sorununun gelişebileceği uyarısını yaptı. Bu sebeple vücudun her gün ihtiyaç duymuş olduğu miktar kadar su içmenin oldukça önemli olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

İhtiyaç duyulan suyun yapılan egzersizler, cinsiyet ve havanın ne kadar sıcak olduğuna ve farklı faktörlere de bağlı olarak değişkenlik gösterildiği açıklandı. Günlük olarak 8 ila 12 bardak su içmenin doğru olduğunun söylendi fakat bu durumun değişkenlik gösterdiği belirtildi. Kadınların her gün 2 litreden biraz fazla sıvı tüketmeleri tavsiye edilirken bu durum yetişkin erkeklerde ise yaklaşık 3 litre sıvı tüketimi olarak söylenildi.

Sabahları aç karnına su içmenin ise cildin parlamasını sağladığı ve yeni kan hücrelerinin üretimini arttırdığı belirtildi ve çok faydalı olduğu söylenildi. Bunun yanı sıra ılık su tüketmenin en doğru yol olduğu söylenildi ve çok sıcak suyun tahrişlere yol açabileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.