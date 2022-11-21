Tolga Güleryüz Kimdir? Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy Yaralı, Sergen Deveci'nin Durumu Ağır!

Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten gibi ünlü ve başarılı oyuncuların içinde bulunduğu lüks minibüsün arkadan tıra çarpması sonucunda acı haberler gelmeye başladı. Kazanın Amasya Çorum karayolu üzerinde meydana geldiği öğrenilirken son dakika haberine göre Sergen Deveci'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Amasya Çorum karayolu üzerinde yaşanan üzücü kaza sırasında araç içerisinde bulunan Özgür Karataş, Burak Topçu ve Tolga Güleryüz'ün hayatını kaybettiği açıklanırken yaralıların durumunun nasıl olduğu ise merak konusu oldu.

Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci, Burak Gülçebi, Özgür Ayaz, Filiz Özbek ve Uğur Şalvarcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy'un durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Kontrol amaçlı Sergen Devecinin yoğun bakımda tutulduğu bildirilirken Sergen Deveci'nin durumunun ağır olması hayranlarını üzdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olduğu kaza ile ilgili detaylı bilgileri ve Sergen Deveci’nin son durumu hakkında merak edilenleri yazdık. Peki Sergen Deveci sağlık durumu nedir, son durumu nasıl?

Filiz Özbek, Burak Gülçebi, Ceyhun Fersoy, Özgür Ayaz, Sergen Deveci, Melis İşiten, Uğur Şalvarcıoğlu’nun da içinde bulunduğu aracın yaptığı kazanın Amasya'da meydana geldiği öğrenirken minibüsün arkadan tıra çarptığı açıklandı ve Sergen Deveci’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Araçta yaşanan trafik kazası sırasında bulunan Özgür Karataş, Tolga Güleryüzlü, Burak Topçu hayatını kaybederken diğer oyuncular ise hastaneye götürüldü.

Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken kontrol amaçlı Sergen Deveci’nin ise yoğun bakım alındığı bilgisine ulaşıldı.

Tiyatro ekibini taşıyan ve 52 ADK 527 plakalı olan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüsün Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında Amasya Çorum karayolu üzerinde 42 FES 27 plakalı Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptığı günün en çok konuşulan konusu oldu. Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl?

İzmit'te 2 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Sergen Deveci bu mesleğe ilgi duyması sebebiyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim görmüştür. Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında imza attığı skeçler ile fenomen haline gelen ünlü isim Sergen Deveci son olarak geçirdiği üzücü kaza ile gündemde yer aldı. Instagram hesabında 738 bin takipçisi bulunan Sergen Deveci’nin durumunun ağır olduğu ve hastanede yoğun bakımı altında tutulduğu açıklandı. Sergen Deveci bugüne kadar Nalan, Bonkis, Aslında Özgürsün, Dayı Şov, Şüphe ve Yara Bandı gibi projelerde rol almıştır. Peki Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, Melis İşiten son durumu nedir?

8 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği üzücü kazada araç Baş Belası isimli tiyatro oyunundan dönen oyuncuları taşıyordu. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci gibi ünlü isimlerin de içinde bulunduğu araçta ciddi bir kaza yaşandı. Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'nun meydana gelen korkunç trafik kazası ardından minibüste sıkışarak hayatını kaybettiği açıklanırken Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy, Filiz Özbek, Özgür Ayaz, Uğur Şalvarcıoğlu ve Burak Gülçebi’nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.