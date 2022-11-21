Asgari ücretli çalışanlar kına yakıyor! Cumhurbaşkanı açıkladı! 3000 TL para yardımı yapılacak

Cumhurbaşkanı açıkladı! 3000 TL para yardımı yapılacak. Asgari ücretli çalışanlar kına yakıyor! Geçtiğimiz günlerde asgari ücretlilere yardım yapılacağı ile ilgili bir haber yayınlandı. Henüz konu hakkında net bilgiler bulunmuyor. Bu sene asgari ücretlilere yapılacak olan zamdan dolayı haberlerin çıkmış olması olası gözüküyor. Bu konuda yapılan haberler çok fazla olsa da resmi olarak açıklama yapılması bekleniyor. Yapılacak olan açıklamanın ardından asgari ücretle çalışanlar için sevindirici haberlerin gelmesi de bekleniyor.



Nakit Desteği Sevindirdi

Sosyal medyada ki yardım haberinin ardından asgari ücretliler çıkan haberlerin altına oldukça olumlu yorumlar yazdılar. Dört gözle yardımlarını beklediklerini de yorumlarına eklediler. Konuyla ilgili yetkili kimselerde asgari ücretli çalışanlara 1.000 TL fatura yardımı yapılabileceğini belirttiler.

Ayrıca yetkililer asgari ücretlilere vergi indirimi yapılması gerektiğinin de altını çizdiler. Verilen maaşın önemli bir kısmının vergiye gittiğini belirten yetkililer bu hakkında da düzenleme yapılması için başvuruda bulunduklarını belirttiler.

Verginin düşürülmesiyle beraber asgari ücretlilerinde alım gücünün yükseleceğini belirten yetkililer bu durumun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını umduklarını da belirttiler. Yardım desteğinin verilecek olması asgari ücretle çalışanları çok mutlu edecek bir habere benziyor.



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