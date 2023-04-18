Tetikçinin Oğlu Dizisi 2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak, Neler Yaşanacak?

Geçtiğimiz hafta yeni dizi olarak yayın hayatına başlayan Tetikçinin Oğlu, seyirci grubunu büyüleyen bir yapım olmuştu. İlk bölümü harika geçen Tetikçinin Oğlu dizisinde senaryo beğenilmiş ve oyuncu kadrosunda yer alan güçlü isimler seyirci grubunun diziye karşı ilgi duymasını sağlamıştı. Kadroda yer alan Şevket Çoruh ile Timuçin Esen ise oyunculuk performansları ile seyirci grubunu mest etti ve beğeni topladı. Dizi Fox TV'nin bu sezon yayınladığı en etkili yapımlardan biri olarak öne çıktı ve seyirci grubu dizinin 2. bölümünü heyecan içerisinde beklemeye başladı. Sizler için haberimizin devamında ilk bölümünü geride bırakan Tetikçinin Oğlu isimli televizyon dizisi projesinin 2. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgileri ve merak edilenleri hazırladık.

Dizinin 1. bölümünde elde edilen reyting oranlarının 2. bölümde daha iyi gelmesi yönünde bir beklenti var. Bahar Şahin ile Genco Uzak gibi dikkat çeken genç yetenekler ile birlikte Serhat Kılıç ve Sezin Akbaşoğulları gibi tecrübeli isimler de projede performans sergiliyor. 18 Nisan salı akşamında 2. yeni bölümü ile seyirci grubu karşısına çıkacak olan Tetikçinin Oğlu dizisi yeni gelişmeleri ekranlarda yayınlayacak. Seneler sonra bulduğu oğlu Metin’i korumak için hayatının en büyük sınavını verecek olan Korkmaz projede dikkatleri üzerine çekecek. Yine Korkmaz karakteri nefes kesen bir mücadele sonrasında Metin'i kurtarmayı başaracak fakat İskender ise onları takip edecek.

İskender adım adım iz sürecek ve Korkmaz ile Metin için çember daralacak. Metin ve Korkmaz içine düştükleri cenderede nefes almakta zorlanacak ve onların yardımına sürpriz bir isim koşacak. Metin'in yıllarca babasız büyümesi sebebiyle Korkmaz'ı kabul etmesi kolay bir durum olmayacak ve Erol ile Sibel tehlikenin tam ortasına yer alacak. Korkmaz bu defa İskender ile yüzleşme yaşayarak oğlu için son bir şans isteyecek.