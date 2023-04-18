Kova Balık 18 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Kova burçları ve yükselen kovalar 18 Nisan 2023 tarihinde maddi açıdan olmak istedikleri yerde olmasalar bile bunu iyi yönde değiştirmek için adım atacaktır. Gelişime açık bir halde bulunacak olan burç sahipleri fırsatların da kendileri için beklediğini görecektir. Burç sahiplerinin olaylara yaklaşımları mantıklarının kontrolünde olduğu için kördüğüm olmuş duygusal konular dahil olmak üzere pek çok şeyi de çözebilmeleri mümkün olmaktadır. Kovaların duygusal ilişkileri konu olduğunda ise onlar kendilerine gereksiz savaşlar yaratıyor olabilir. Burç sahipleri önemli olanın kazanmak mı yoksa mutlu olmak mı olduğunu düşünmelidir. Bu durum onların bir an önce karar vermeleri gereken bir durumdur. Kova burçları ve yükselen kovalar ilişkilerini bir münazara olarak görmekten vazgeçmeli ve gerçeklere odaklanmalıdır. Burç sahipleri karşılarında olan insan ile olan etkileşimlerine odaklanmadığı sürece bu gerginlik hali onları takip edecektir.

Balık burcu ve yükselen balıklar 18 Nisan 2023 tarihinde gün içerisinde kaybetmiş gibi hissettikleri iradelerine tekrardan toparlamayı başaracaktır. Balık burçları pek çok aşınan güçlü bir halde olacak ve kontrolden çıkan durumlar üzerinde yeniden hakimiyet kuracaktır. Burç sahipleri özellikle sözlerini geçirmek istedikleri insanlar ile doğru frekansı yakalayabilir ve onlarla beraber getirecekleri bir gün yaşayabilir. Burç sahiplerinin kim olmak istediklerine dair bir iç görüleri de bulunmaktadır ve balık burçları bu durumu kabul etmekte ve ettirmekte de zorluk yaşamamaktadır. Balıklar çabasız bir şekilde yeni bir sayfa açmakta ve sıfırdan başlamaktadır. Burç sahipleri her ne kadar bazı şeyleri kazanmak için korktukları şeylerin üzerine gitmeleri gerektiğini biliyor olsa da bunu daha iyi bir zaman için ertelemektedir. Bu durum balık burçları için bir kaçış sayılmayabilir çünkü onların dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden dinlenmeleri için de kendilerine zaman ayırmaları gereken balık burçları önemli bir gün yaşamaktadır.