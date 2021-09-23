Teşkilat’a Memati ve Kara Katıldı!

Efsane diziler arasına adını yazdıran Kurtlar Vadisi'nin hayranları bir süredir yeni bir senaryonun seyirci kitlesi ile buluşmasını beklemekte idi. Konu hakkında yazılan haberler bu şekilde olsa da bir hazırlık olmadığı bilgisine ulaşılmıştı. Kurtlar Vadisi dizisinin hayranları bekleyişlerini sürdürürken Gürkan Uygun'un da yeni dizisi ilgi çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonda TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi karşısına çıkan Teşkilat isimli başarılı dizi ikinci sezonu ile etkili bir dönüşe imza atacak. İkinci sezonu ile TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan proje, hikayesinde bazı değişikliklere gitti. Çekimlerin daha kaliteli hale geldiği bilgisine de ulaşıldı. Yenilenen sahneler ve oyuncu kadrosu ile ikinci sezonda televizyon ekranlarında yer alacak olan Teşkilat, heyecan ve merak içerisinde bekleniyor.

Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunç Arif'in oyuncu kadrosuna dahil olması Teşkilat dizisini daha iyi hale getiriliyor. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinin hayranları da Memati karakteri ile kariyerinde parlama noktası yaşayan ve hafızalara kazınan Gürkan Uygun için diziyi seyredeceklerini açıklayan yorumlar gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada Teşkilat isimli sevilen diziye Gürkan Uygun'un katılması ile ilgili çok sayıda yorumlar gerçekleşti. Bir kullanıcı ise Memati'nin Teşkilat kadrosuna eklenmesiyle bundan sonra projeyi izlemenin görevleri olduğunu yazdı.

Hakan Boyav da Kurtlar Vadisi Pusu sisminiz başarılı projede Kara olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Yeni sezonda Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda yer alacak olan Hakan Boyav, büyük başarılara imza atacak. Hem Memati hem de Kara isimli karakterler ile hafızalara kazanan iki başarılı isim, Teşkilat dizisinde buluştu ve projeye karşı gösterilen ilgi artış gösterdi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı iki oyuncuya atıf yaparak Teşkilat dizisini ikinci sezonda izleyeceklerini belirtiyor. 26 Eylül Pazar akşamında izleyici kitlesi ile buluşacak olan Teşkilat dizisinin ikinci sezonu büyük ses getirecek.